Στο εδώλιο Γάλλος σωματοφύλακας που νάρκωνε και βίαζε τη σύντροφό του - Μιλούσε με τον «έμπειρο» Πελικό

Σωματοφύλακας από τη Λιόν της Γαλλίας δικάζεται για την κατηγορία του βιασμού της συντρόφου του, αφού τη νάρκωνε. Ο άνδρας, κατά τις πληροφορίες, είχε επαφές με τον Ντομινίκ Πελικό, που συγκλόνισε τη χώρα με τις πράξεις σε βάρος της συζύγου του, Ζιζέλ.

Ο Πελικό, ένας από τους πλέον επαίσχυντους σεξουαλικούς παραβάτες στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλία, έχει καταδικαστεί σε ποινή 20 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος για τη νάρκωση της συζύγου του και τον βιασμό της από δεκάδες άνδρες, που ο ίδιος είχε προσκαλέσει στο σπίτι τους.

Για την ίδια υπόθεση είχαν καταδικαστεί άλλοι 50 άνδρες, τους όποιους είχε εντοπίσει σε διαδικτυακές σελίδες και ειδικότερα σε ένα chatroom με την ονομασία "Against her knowledge" (Χωρίς να το γνωρίζει).

Όπως αποδείχθηκε, έβαζε ναρκωτικά και αντικαταθλιπτικά χάπια στο φαγητό και το ποτό της, για να μπορεί να τη ναρκώνει για τις αηδείς πράξεις του.

Όσον αφορά στον σωματοφύλακα, αναμένεται να καθίσει σήμερα, Πέμπτη (11/06) στο εδώλιο για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Γίνεται λόγος για έναν άνδρα υψηλού προφίλ, ο οποίος εργαζόταν για γνωστούς πελάτες σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και σε ταξίδια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου.

Από την έρευνα που έγινε σε βάρος του, φάνηκε πως επικοινωνούσε με τον καταδικασμένο Πελικό το 2020.

Η σύλληψη του σωματοφύλακα έγινε το 2023 και κατηγορείται ότι νάρκωσε τη μακροχρόνια σύντροφό του, τη βίασε και τη βιντεοσκόπησε.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ, όσον αφορά στις επαφές με τον Πελικό σημείωσε πως το ότι είχαν μιλήσει δεν σημαίνει πως είναι «μαθητής» του.

Στο δικαστήριο θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί πόσο στενή ήταν η επαφή και αν ο άνδρας είχε ζητήσει συμβουλές για το πώς να ναρκώνει και να κακοποιεί την σύντροφό του.

Στον φάκελο της υπόθεσης, πάντως, αναφέρεται πως είχε αποταθεί στον Πελικό για την «εμπειρία» του.

Η επιζήσασα είπε στις Αρχές πως αισθανόταν «πολύ κουρασμένη» για μία περίοδο περίπου 3 ετών, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον λόγο. Έκανε, επίσης, λόγο για καρδιολογικά προβλήματα, ζαλάδες και αρκετές λιποθυμίες.