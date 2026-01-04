Στο φως οι πρώτες φωτογραφίες της Σίλια Φλόρες με χειροπέδες: Η δυναμική γυναίκα δίπλα στον Μαδούρο

Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μετά τη σύλληψη, μαζί με τον συζύγό της Νικολάς Μαδούρο, ήρθαν σήμερα στο φως (4/1).

Η Φλόρες απεικονίζεται επίσης με χειροπέδες συνοδευόμενη από τις αρχές. Ενώ φοράει ένα μπουφάν με κουκούλα που καλύπτει τα περισσότερα χαρακτηριστικά.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York.



"Happy new year", dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna. pic.twitter.com/liWQGsW9fe — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, τραβήχτηκε από το υπνοδωμάτιό τους μαζί με τον σύζυγό της από αμερικανικές δυνάμεις. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός της χώρας για να δικαστεί στις ΗΠΑ με το πρόσχημα του εμπορίου ναρκωτικών.

«Πρώτη μαχήτρια», «Cecilita»: Ποια είναι η Σίλια Φλόρες

Η Σίλια Φλόρες, παντρεμένη με τον Νικολάς Μαδούρο, διατέλεσε κορυφαία σύμβουλος του, όσο ήταν στην προεδρία.

Η «Cilita», όπως την αποκαλεί ο Μαδούρο, υπηρέτησε ως Πρώτη Κυρία για περισσότερη από μια δεκαετία — αν και στην επίσημη ορολογία του σοσιαλιστικού κινήματος γνωστού ως Chavismo αναφέρεται ως «πρώτη μαχήτρια». Είναι σύντροφος του Μαδούρο για περισσότερα από 30 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων δημιούργησε τη δική της πολιτική επιρροή και θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στη Βενεζουέλα.

Η Σίλια Φλόρες, γεννημένη το 1956 στην πόλη Τινακίγιο στην κεντρική Βενεζουέλα, σύμφωνα με το CNN, μεγάλωσε σε εργατικές γειτονιές στη δυτική Καράκας. Γνώρισε τον Μαδούρο, ο οποίος συχνά τονίζει τις ταπεινές του ρίζες, στις πρώτες μέρες του κινήματος των Chavistas.

Ως δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό και ποινικό δίκαιο, παρείχε νομική βοήθεια στον Ούγκο Τσάβες, τον ιδρυτή του κινήματος, και σε άλλους στρατιωτικούς που συνελήφθησαν μετά από την απόπειρα ανατροπής του τότε Προέδρου Κάρλος Ανδρές Πέρεζ το 1992. Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, επίσης προώθησε την απελευθέρωση του Τσάβες και ήταν στην ομάδα ασφαλείας του τότε υπολοχαγού.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα για την απελευθέρωση του Τσάβες, συμμετείχαμε σε δραστηριότητες στους δρόμους. Θυμάμαι πάντα μια συνάντηση στην Κατία, και όταν ένας νεαρός ζήτησε να μιλήσει, μίλησε και εγώ απλώς τον κοίταξα. Είπα, ‘Τι έξυπνος’», ανέφερε η Φλόρες τον Νοέμβριο του 2023, στο πρώτο επεισόδιο του podcast του Μαδούρο.

Από τότε, παραμένουν αχώριστοι, αλλά η Φλόρες δημιούργησε τη δική της πολιτική πορεία. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά μέλος της Εθνοσυνέλευσης το 2000, ένα χρόνο μετά την εκλογή του Τσάβες στην προεδρία. Ξαναεκλέχτηκε το 2005, και ένα χρόνο αργότερα έγινε η πρώτη γυναίκα που προεδρεύει του Κοινοβουλίου, διαδεχόμενη τον Μαδούρο, ο οποίος έγινε υπουργός Εξωτερικών του Τσάβες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, απαγόρευσε την είσοδο δημοσιογράφων στη νομοθετική αίθουσα. Επίσης, δέχθηκε κριτική για την πρόσληψη δεκάδων συγγενών ως υπαλλήλων στο Κογκρέσο.

Σε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, απάντησε ότι η καταγγελία δεν υποβλήθηκε ποτέ επίσημα και ότι ήταν εκστρατεία δυσφήμισης, αλλά επιβεβαίωσε τις προσλήψεις: «Ναι, τα μέλη της οικογένειάς μου προσλήφθηκαν με βάση τα δικά τους προσόντα· είμαι υπερήφανη γι’ αυτά και θα υπερασπιστώ τη δουλειά τους όποτε χρειαστεί».

Σίλια Φλόρες: Η γνωριμία με τον Νικολάς Μαδούρο

Η Φλόρες και ο Μαδούρο, που γνωρίστηκαν μετά την παράδοση του Τσάβες μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 1992, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013, μετά από δύο δεκαετίες σχέσης και λίγο μετά τη νίκη του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές απέναντι στον τότε υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Ενρίκε Καπρίλες.

«Έχει σημαντικό πολιτικό υπόβαθρο. Όταν έγινε πρώτη κυρία, πήρε έναν δευτερεύοντα ρόλο. Αλλά για πολλούς, είναι η δύναμη πίσω από τον θρόνο ή κορυφαία σύμβουλος», είπε η Carmen Arteaga, διδάκτορας πολιτικών επιστημών και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Simón Bolívar, στο CNN.

«Όταν παντρεύτηκαν, κατέβασε σημαντικά το προφίλ της. Σπάνια κάνει δημόσιες δηλώσεις, δεν ανταγωνίζεται για την προσοχή, κάνει ένα βήμα πίσω», πρόσθεσε.