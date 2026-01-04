Τη Δευτέρα στο δικαστήριο ο Μαδούρο: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και το θολό τοπίο στη Βενεζουέλα

H αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας της Βενεζουέλας, δημιουργεί νέα ερωτήματα για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίλεκτη ομάδα Delta Force, κινήθηκε αιφνιδιαστικά μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια αυτής, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως είπε στους New York Times ανώτερος αξιωματούχος από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας το μήνυμα πως «η διοίκηση της χώρας με τα μεγαλύτερα στον κόσμο πετρελαϊκά αποθέματα βρίσκεται υπό αμερικανική διαχείριση μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα».

«Ο Νικολάς Μαδούρο πάνω στο USS Iwo Jima», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο αμφίβιο πλοίο εφόδου που από τη Βενεζουέλα μετέφερε το προεδρικό ζεύγος στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Γκουαντάναμο, στη νοτιοανατολική Κούβα. Στη συνέχεια ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο, στη βάση της Εθνοφρουράς Stewart Air στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια με ελικόπτερο στο Κέντρο κράτησης του Μανχάταν.

Τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Μανχάταν ο Μαδούρο

Ο Μαδούρο αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του φέρεται να ήταν με αντιπροσωπεία από την Κίνα και μάλιστα δεν είναι σαφές εάν οι διπλωμάτες του Πεκίνου παραμένουν στο Καράκας μετά τις ραγδαίες εξελίξεις. Πάντως, η στιχομυθία είναι χαρακτηριστική καθώς ο Κινέζος συνομιλητής του Μαδούρο αναφέρεται στην Χρονιά του Αλόγου στο κινεζικό ωροσκόπιο και ο Νικολάς Μαδούρο απαντά: «Εγώ είμαι τίγρης».

🇨🇳🇻🇪Just a few hours ago, Maduro met in Caracas with a special envoy of Xi Jinping



It is unknown whether the Chinese delegation managed to leave Venezuela.



It is possible that Chinese officials are now watching events unfold from the front row. pic.twitter.com/rgL7AwZt77 — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026



