Διεθνείς είναι οι αντιδράσεις με φόντο την είδηση για τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι ο ομόλογός του, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν και απελάθηκαν από τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ακούστηκαν εκρήξεις στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, και σε άλλες περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε βασικούς στόχους. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την Delta Force, την κορυφαία μονάδα ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, ανέφερε το CBS News.

Τι είναι η Delta Force

Η μονάδα ειδικών αποστολών Delta Force, ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας. Είναι μια από τις πιο επίλεκτες και μυστικοπαθείς στρατιωτικές μονάδες στον κόσμο. Λειτουργεί υπό τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ και υπόκειται στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC).

Δεδομένης της σοβαρότητας και της υπερ-μυστικότητας του έργου του, φημολογείται ότι χρησιμοποίησε διάφορες ονομασίες όπως Στοιχεία Διαμερισμάτων Στρατού (ACE), Ομάδα Εφαρμογών Μάχης (CAG) ή Δέλτα.

Delta Force: Ποια είναι η επίσημη αποστολή της

Η μονάδα ειδικεύεται σε αποστολές υψηλού κινδύνου και υψηλής αξίας και έχει ως κύριο έργο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διάσωση ομήρων, την εξάλειψη και σύλληψη τρομοκρατικών απειλών και την ειδική αναγνώριση.

Η μονάδα είναι επίσης εκπαιδευμένη στην εγγύς προστασία υψηλών προσώπων και στον αντισυμβατικό πόλεμο, με χειριστές ειδικευμένους σε ελεύθερους σκοπευτές, μάχη κοντινής απόστασης, εκρηκτικά και τεχνικές μυστικής εισόδου. Είναι εκπαιδευμένοι να χειρίζονται επιχειρήσεις σε αεροσκάφη, τρένα, πλοία και οχήματα που τους επιτρέπουν να παρεμβαίνουν και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οποιουδήποτε σεναρίου σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

ΗΠΑ: H δομή της Δύναμης Δέλτα

Η δομή της είναι εμπνευσμένη από τη βρετανική SAS (22ο Σύνταγμα Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας), η οποία ενέπνευσε τον ιδρυτή της Delta, Συνταγματάρχη Τσαρλς Μπέκγουιθ.

Η Delta Force διαιρείται σε τέσσερις κύριες μοίρες, καθεμία από τις οποίες διαιρείται σε τρία τμήματα:

την Ομάδα Αναγνώρισης/Ελεύθερου Σκοπευτή, η οποία χειρίζεται τη συλλογή πληροφοριών και τις αποστολές ελεύθερων σκοπευτών,

δύο Μονάδες Άμεσης Δράσης/Επίθεσης που επικεντρώνονται σε επιθέσεις σε στόχους, επιδρομές και αποστολές υψηλού κινδύνου.

Η σύλληψη του Μαδούρο από την Delta Force

Μέλη της Delta Force πραγματοποίησαν σήμερα (3/1) τη σύλληψη του Μαδούρο. Το γεγονός επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο πρόεδρς Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει συλληφθεί, μετά από μια «εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση» που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στη χώρα.

Σημειώνεται πως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα, λίγες ώρες μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Καράκας, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να κάνει λόγο για ανάγκη «προετοιμασίας για ένοπλο αγώνα» στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση που αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των υπαίθριων συναθροίσεων και συγκεντρώσεων, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας, ενώ παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα στον λαό να βρίσκεται σε εγρήγορση, εν μέσω μιας ραγδαία κλιμακούμενης κρίσης.