Στο στόχαστρο της Κομισιόν το Grok του Έλον Μασκ: Δημιουργεί AI πορνογραφία με ανήλικους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας σε βάρος του Grok, του μοντέλου AI της πλατφόρμας X που ανήκει στον Έλον Μασκ, με αντικείμενο τη διάδοση παράνομου περιεχομένου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και κυκλοφορία κατασκευασμένων εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τις παρεμβάσεις τους, καθώς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί για τη μαζική παραγωγή και διασπορά χιλιάδων εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες απεικονίζονται γυναίκες και ανήλικοι.

Νέες παραβάσεις από το «απροσάρμοστο» Grok

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθεί κατά πόσο η πλατφόρμα X έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον DSA, όπως είναι η πρόληψη συστημικών κινδύνων, η αποτελεσματική εποπτεία του περιεχομένου και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών.

Την απόφαση της Κομισιόν είχε χαιρετίσει νωρίτερα η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι, υπογραμμίζοντας ότι όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την πρόκληση βλάβης σε γυναίκες και παιδιά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία οφείλει να εφαρμόζεται άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τομά Ρενιέ, η Κομισιόν αποφάσισε να παρατείνει προηγούμενη εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στην πλατφόρμα πέρυσι και αφορούσε τους αλγορίθμους της και τη διάδοση παράνομου περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X για παραβίαση του DSA, παρά τις έντονες αντιδράσεις και απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει την ΕΕ ότι στοχοποιεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.