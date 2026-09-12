Στον «αέρα» η παρουσία Πούτιν στη Σύνοδο G20 στο Μαϊάμι – Η απάντηση Κρεμλίνου στον Ζελένσκι

Αβέβαιη παραμένει η φυσική παρουσία του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Σύνοδο Κορυφής των G20, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε πως η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα ταξιδέψουμε στο Μαϊάμι».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο συμμετοχής δεν έχει τεθεί μέχρι στιγμής σε επίσημη διαβούλευση. Η στάση αυτή συνιστά μεταβολή σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν το Κρεμλίνο εμφανιζόταν θετικό στο ενδεχόμενο του ταξιδιού, κατόπιν σχετικών δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί χρησιμότητας της ρωσικής παρουσίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ντμίτρι Πεσκόφ τοποθετήθηκε απέναντι στις αναφορές του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση να μεταβεί στο Μαϊάμι εφόσον παρευρεθεί ο Πούτιν, επιδιώκοντας μια τετ-α-τετ συνάντηση μαζί του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επανέλαβε τη σταθερή γραμμή της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως αν ο Ζελένσκι επιθυμεί πραγματικά να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, οφείλει να ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα.