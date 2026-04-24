Παρά τον τίτλο, τα σενάρια για την «τροχιά» που ενδέχεται να πάρουν οι εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη, πιο ταιριαστά θα περιγράφονταν ως το «ΟΚ», το «κακό», και το «κάκιστο».

Αυτό διότι, όπως αναλύει το Politico, ακόμα κι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελείωνε αύριο, οι αεροπορικές εταιρείες και οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες έχουν μπροστά τους ένα ταραγμένο καλοκαίρι.

Οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές και τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών «μετέωρα», καθώς η συνεχιζόμενη διακοπή των αποστολών καυσίμων από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ αυξάνει το κόστος, ενώ ξεκινά η περίοδος αιχμής των ταξιδιών.

Πτήσεις με «δανεικά»

Το πρώτο πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η Ευρώπη δεν παράγει αρκετά καύσιμα για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Η δυναμικότητά της σε διύλιση μπορεί να καλύψει το πολύ το 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού θα μπορούσε να οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες σε αγωνία για εφοδιασμό.

Το πόσο σοβαρές θα γίνουν οι επιπτώσεις θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα επιστρέψει η ναυτιλία μέσω του Ορμούζ στην κανονικότητα.

Τα τρία σενάρια για τις πτήσεις

Το «καλό»: Ο πόλεμος τελειώνει, το Στενό ανοίγει ξανά

Ένα γρήγορο τέλος του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ δεν θα έλυνε την κρίση με τα καύσιμα των αεροσκαφών από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς τα δεξαμενόπλοια θα χρειάζονταν περισσότερο από έναν μήνα για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), προειδοποίησε ότι ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο, «θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουμε εκεί που χρειάζεται η προσφορά».

Η έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποτρέψει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων ή πολιτικά μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ταξιδιών, δήλωσε ο George Shaw, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία συμβούλων ενέργειας Kpler.

Το «κακό»: Μερική επαναλειτουργία, άνιση τροφοδοσία

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι η μερική επίλυση της σύγκρουσης μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, με την αποσπασματική επανέναρξη της ναυτιλίας κατά διαστήματα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών θα παρέμεναν υψηλές και η προσφορά θα ήταν αβέβαιη, πράγμα που σημαίνει ότι «πτήσεις με χαμηλές επιδόσεις θα ακυρώνονταν και ορισμένα αεροδρόμια [θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περιοδικούς περιορισμούς καυσίμων.

Οι πτήσεις αναψυχής μεγάλων αποστάσεων και οι λιγότερο δημοφιλείς περιφερειακές διαδρομές πιθανότατα θα ήταν οι πρώτες στις οποίες θα έπεφτε «κόφτης».

Το «άσχημο»: Ο πόλεμος συνεχίζεται

Εάν η διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, «τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων κινδυνεύουν να ξεπεράσουν τα λειτουργικά ελάχιστα», προειδοποίησε αναλυτής.

Σε εκείνο το σημείο, η αντίδραση της αγοράς καυσίμων αεριωθούμενων θα στραφεί σε «πλήρη δελτίωση της ζήτησης».

Συνολικά, κατ' αυτό το σενάριο, ολόκληρος ο τομέας θα είναι εκτεθειμένος, και αυτό είναι ουσιαστικά χειρότερο από μια κανονική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, επειδή πρόκειται για δύο προβλήματα ταυτόχρονα: την τιμή και την φυσική προσφορά.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει το πιο καταστροφικό σενάριο έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στα αεροδρόμια της ΕΕ, εξακολουθεί να καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι χώρες ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούν τα αποθέματα καυσίμων έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις.