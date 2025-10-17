Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Στον Λευκό Οίκο έφτασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (17/10) ώρα Ελλάδος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών έρχεται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν να συναντηθούν δια ζώσης στη Βουδαπέστη με στόχο να υπάρξει σύντομα πρόοδος και τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ότι «είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν ισχυρό ηγέτη» μιλώντας για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Πρόσθεσε ότι θα μιλήσει με τον Ζελένσκι για το τηλεφώνημα με τον Πούτιν. «Πιστεύω κάνουμε σημαντική πρόοδο», ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά. Ξεκίνησε με την Αλάσκα, όπου νομίζω ότι συζητήθηκαν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό.»

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: «Παραγωγική η συνομιλία με Πούτιν» - Συνάντηση των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τραμπ: «Νομίζω κάνουμε μεγάλη πρόοδο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκαναν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης μέσα στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τιμή του να βρίσκεται δίπλα σε έναν «ισχυρό ηγέτη» και «άντρα που έχω γνωρίσει πολύ καλά», αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

Αναφέρει πως θα συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο για την χθεσινή του τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο», λέει ο Τραμπ.

«Θα μιλήσουμε γι’ αυτό σήμερα. Θα συζητήσουμε τι έγινε χθες με την κλήση μου προς τον Πρόεδρο Πούτιν».

Ζελένσκι: «Αρκέι η ειρήνη, αυτό είναι το σημαντικό»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είναι διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε», απάντησε.

«Το δεύτερο σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε εκεχειρία. Ακόμα και τώρα, στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να τηρηθεί μια εκεχειρία.»

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως είναι «έτοιμος να μιλήσει σε οποιοδήποτε πλαίσιο».

«Διμερές, τριμερές: δεν έχει σημασία. Αρκεί η ειρήνη. Αυτό είναι το σημαντικό.»

Τόνισε επίσης πως η εξασφάλιση διμερών εγγυήσεων ασφαλείας με τις ΗΠΑ είναι «το πιο σημαντικό έγγραφο, γιατί οι ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές».

«Πιστεύω πως τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά. Όλα ξεκίνησαν από την Αλάσκα, όπου νομίζω πως συζητήθηκαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας.»

Το σχόλιο Τραμπ για το σακάκι του Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιερώνει λίγο χρόνο για να κάνει κοπλιμέντο στο ντύσιμο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι δείχνει υπέροχος με το σακάκι του», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι είχε δεχθεί κριτική από έναν δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο επειδή δεν φορούσε κοστούμι στην πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Για τη δεύτερη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο, ο Ουκρανός ντύθηκε πιο επίσημα, και φαίνεται πως το ίδιο έκανε και σήμερα.