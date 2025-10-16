Τραμπ: «Παραγωγική η συνομιλία με Πούτιν» - Συνάντηση των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «πολύ παραγωγική» και πως σημειώθηκε «ιδιαίτερη πρόοδος».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για «να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι συμφώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του για μία συνάντηση σε ανώτερο επίπεδο συμβούλων, υπό τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, την επόμενη εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ, στη συνέχεια θα συναντηθούμε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει το αποψινό τηλεφώνημά του με τον Πούτιν, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο (17/10) στον Λευκό Οίκο «και πολλά άλλα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, για την «ανάμειξή της με τα παιδιά», λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης ήταν «πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί».

Η Μελάνια έγραψε μια επιστολή στον Πούτιν, την οποία ο Τραμπ παρέδωσε στον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, εκφράζοντας ανησυχίες για τα αγνοούμενα παιδιά της Ουκρανίας.

Είπε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ελπίζει ακόμα σε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Sky News, η Καρολίν Λίβιτ εκπρόσωπος του Τραμπ, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την τηλεφωνική επαφή των δύο ηγετών.

Είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι είναι ακόμα δυνατό να συναντηθούν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ ήλπιζε να διευκολύνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς η Μόσχα δεν το έχει αποδεχθεί.

Η Λίβιτ λέει επίσης ότι ο Πούτιν έχει δώσει τη δέσμευσή του να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Τραμπ.

Η κλήση διήρκεσε συνολικά δύο ώρες και η Λίβιτ επανέλαβε ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και πως ο Τραμπ θα προσπαθήσει να προωθήσει την ειρήνη.

Η πλευρά Πούτιν: «Ξεκάθαρα τα επόμενα βήματα»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, είπε ότι η τηλεφωνική συνομιλία ήταν «θετική και παραγωγική».

Επίσης είπε ότι ήταν ξεκάθαρα «τα επόμενα βήματα».

