Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Κουμαμότο στην Ιαπωνία, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία 62 άνθρωποι νοσηλεύονται, εκ των οποίων 6 σε σοβαρή κατάσταση.

Τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή του στρατού συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε εμπορικό κέντρο και σε σπίτια που κατέρρευσαν αναζητώντας επιζώντες.

Ωστόσο, καθώς οι ώρες περνούν, αυξάνονται οι φόβοι ότι θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί.

Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων και αυξάνουν την αγωνία για την τύχη όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός στην Ιαπωνία: Ζημιές σε κτίρια μετά τα 7,1R - Έφτασαν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι

Η κατάρρευση εμπορικού κέντρου

Από τα σοβαρότερα πλήγματα υπέστη το εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κασίμα, το οποίο την ώρα του σεισμού ήταν γεμάτο με χιλιάδες επισκέπτες.

Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια στον χώρο στάθμευσης, πριν σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του κτιρίου, όπου εξακολουθούσαν να εργάζονται υπάλληλοι.

Η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου παγίδευσε εργαζομένους, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή με ένταση αντίστοιχη του σεισμού.

Ο πρόεδρος της Aeon Mall, Ακίο Γιοσίντα, δήλωσε ότι τρεις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα το γεγονός ότι σημειώθηκε έκρηξη και χάθηκαν πολύτιμες ανθρώπινες ζωές», δήλωσε, υποκλινόμενος μαζί με δύο ακόμη στελέχη της εταιρείας.

Πέντε νεκροί σε εργοστάσιο χαρτιού

Στη γειτονική πόλη Γιατσουσίρο, η κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων, ενώ άλλοι επτά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τέσσερα ακόμη άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.

Χιλιάδες χωρίς ρεύμα και νερό

Σχεδόν 34.900 νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ περίπου 15.000 κατοικίες δεν έχουν υδροδότηση σύμφωνα με το cbsnews.com.

Περισσότεροι από 8.800 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε περισσότερα από 400 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, όπου οι αρχές εγκαθιστούν επιπλέον γεννήτριες ώστε να λειτουργούν κλιματιστικά, καθώς η περιοχή πλήττεται από έντονο καύσωνα.

Εναέρια πλάνα της αστυνομίας δείχνουν ολόκληρα σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ορισμένα κατέρρευσαν μέσα σε γειτονικό ποτάμι.

Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, εκατοντάδες διασώστες, καθώς και πυροσβέστες που έφτασαν από την Ταϊβάν.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «αγώνα ενάντια στον χρόνο».

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουμε και να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και καλώντας τους κατοίκους να προστατευθούν από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Προβλήματα στις μεταφορές

Τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας παραμένουν σε αναστολή, ενώ, αν και το αεροδρόμιο Aso Kumamoto επαναλειτούργησε την Τετάρτη, αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν προληπτικά πτήσεις.

Η περιοχή του Κουμαμότο είχε πληγεί και το 2016 από ισχυρό σεισμό, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων. Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου.

