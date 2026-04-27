Η στρατιωτική θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα ζήτημα με σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ενώ τα τελευταία χρόνια επανέρχεται δυναμικά στη συζήτηση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των πιέσεων εντός του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της άμυνας.

Σήμερα, τουλάχιστον δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ διατηρούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Λιθουανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Δανία και τη Σουηδία, η θητεία αφορά και τα δύο φύλα, ενώ στις περισσότερες χώρες παραμένει υποχρεωτική μόνο για άνδρες. Η διάρκειά της ποικίλλει, φτάνοντας ακόμη και τους 15 μήνες, ενώ σε χώρες όπως η Κροατία μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν εθελοντικά συστήματα στρατολόγησης. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διατηρείται ένα πλαίσιο καταγραφής των νέων, με υποχρέωση εγγραφής και συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, ενώ έχουν θεσπιστεί και νέοι κανόνες για την παραμονή στο εξωτερικό.

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι ορισμένα κράτη επανεξετάζουν τα μοντέλα τους. Η Κροατία, για παράδειγμα, επανέφερε τη θητεία που είχε αναστείλει το 2008, προσφέροντας οικονομικά και επαγγελματικά κίνητρα στους νέους.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της EUROMIL, ο αριθμός των στρατιωτικών στην Ευρώπη μειώθηκε κατά περίπου 16% την περίοδο 2010–2020. Τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν το Βέλγιο και η Γερμανία, με πτώση 26,5% και 25% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα αυξήσεις σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σουηδία.

Στους βασικούς λόγους που δυσκολεύουν τη στελέχωση και τη διατήρηση προσωπικού περιλαμβάνονται οι χαμηλές αποδοχές, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας και η δυσκολία ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.