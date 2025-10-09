Στρατιωτικός «νόμος» και στο Σικάγο: 500 μέλη εθνοφρουράς κατέβασε ο Τραμπ

Πεντακόσια μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν σήμερα στην περιοχή του Σικάγο, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, προς μεγάλη απογοήτευση τοπικών αξιωματούχων που ζητούν από τη δικαιοσύνη να εμποδίσει την επιχείρηση.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας και 300 μέλη αυτού του εφεδρικού σώματος στην πολιτεία του Ιλινόι, όπου βρίσκεται το Σικάγο, ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός χθες το βράδυ, κατά το ΑΜΠΕ.

«Αυτοί οι στρατιώτες απασχολούνται προκειμένου να προστατεύσουν τις υπηρεσίες μετανάστευσης και τελωνείων», ανέφερε το δελτίο Τύπου.

Φτάνουν στο Σικάγο τα «παιδιά» του Τραμπ

Η πόλη, η μεγαλύτερη του Ιλινόι και η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, αποτελεί ένα από τα επίκεντρα της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, η οποία έχει πυροδοτήσει κατηγορίες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυταρχισμό, διαδηλώσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα - Νομίζω θα υπάρξει διαρκής ειρήνη»

Οι Δημοκρατικοί αιρετοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της ανάπτυξης των στρατιωτικών ενώπιον δικαστηρίων και η ομοσπονδιακή δικαστής της υπόθεσης όρισε για σήμερα μια ακροαματική διαδικασία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ήδη στείλει μέλη της Εθνοφρουράς σε δημοκρατικές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον, κάθε φορά ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Στο Πόρτλαντ, η ανάπτυξη στρατιωτικών ανεστάλη προσωρινά έπειτα από δικαστική απόφαση.

Η διοίκηση Τραμπ εκτιμά πως ο στρατός είναι αναγκαίος στο Σικάγο προκειμένου να προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το προπύργιο των Δημοκρατικών, το οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εμπόλεμη ζώνη».

Τα κεντρικά γραφεία της ICE «αποτέλεσαν στόχο πραγματικών βιαιοπραγιών και απειλών βίας», καθιστώντας αναγκαία «τη βοήθεια του υπουργείου Πολέμου», επισήμανε η διοίκηση Τραμπ σε δικαστικό έγγραφο.