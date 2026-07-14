Στροφή 180 μοιρών από Τραμπ: Ακυρώνει το «χαράτσι» στο Ορμούζ και επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν

Σε μια σημαντική αλλαγή πλεύσης προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποσύροντας το αρχικό του σχέδιο για την επιβολή οριζόντιου τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Αντ' αυτού, ο Λευκός Οίκος στρέφει τα βέλη του αποκλειστικά στην Τεχεράνη, ανακοινώνοντας την εφαρμογή ενός πλήρους ναυτικού αποκλεισμού για τα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν.

Παράλληλα, η οικονομική πίεση που θα επέφερε η χρέωση του 20% αντικαθίσταται από νέες, ευρείας κλίμακας εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ διασφαλίζεται χάρη στην παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με μοναδική εξαίρεση τις ιρανικές δραστηριότητες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα επιβάλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο που σχετίζεται με το Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι εγκαταλείπει την πρόταση για επιβολή χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, μετά από «εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες» με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το μέτρο με νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των κρατών του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι «τεράστιες» και θα οδηγήσουν στη δημιουργία εκατομμυρίων νέων, υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα στην «ολοκληρωτική καταστροφή».

