Συγκλονίζει η ιστορία εργάτη στο Νεπάλ: Διασώθηκε ενώ ήταν εγκλωβισμένος για 10 ημέρες σε τούνελ

Μετά από 10 ημέρες φρίκης, ο 49χρονος Κινέζος εργάτης Λου Χαϊτάο ήταν εγκλωβισμένος σε υδροηλεκτρικό τούνελ στο Νεπάλ, διασώθηκε ζωντανός μέσα από την συγκλονιστική καταστροφή που προκάλεσαν οι φονικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με το AP, οι διασώστες κατάφεραν να τον βγάλουν από το τούνελ, μήκους 225 μέτρων, και να τον απομακρύνουν με ελικόπτερο το Σάββατο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, που πιθανότατα προκλήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα, έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 1.300 νεκρούς, ενώ σχεδόν 4.900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ. Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 531 αγνοούνται, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Είχα χάσει την ελπίδα»

Ο Λου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο σκοτεινό τούνελ. Κάποια στιγμή, ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του εγκλωβισμένου χώρου και άρχισε να ακούει σφυρίγματα από τα συνεργεία διάσωσης.

Αρχικά πίστεψε ότι τα άκουγε μόνο στη φαντασία του. Όταν οι διασώστες κατάφεραν να φωτίσουν το σημείο όπου βρισκόταν, ο ίδιος προσπάθησε να τους φωνάξει. Ωστόσο, όπως περιέγραψε σε εργαζόμενο της κινεζικής πρεσβείας, στην αρχή δεν μπορούσαν να τον ακούσουν.

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«Όταν φώτισαν μπροστά στα μάτια μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν το φως έπεσε πάνω μου, σταμάτησα να φωνάζω. Είχα χάσει την ελπίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένειά του περίμενε με αγωνία

Στην Κίνα, η οικογένεια του Λου ζούσε επί ημέρες μέσα στην αγωνία, χωρίς να γνωρίζει αν ο 49χρονος ήταν ζωντανός.

Η αδελφή του, Λου Χαϊρόνγκ, δήλωσε σε κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι έλαβε τηλεφώνημα σχετικά με τη διάσωσή του πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση. Ωστόσο, δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ο αδελφός της είχε πράγματι βρεθεί ζωντανός. Μόνο όταν είδε τη φωτογραφία του στα δημοσιεύματα πείστηκε.

Ο Λου, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, κατάγεται από την επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας. Ήταν αγρότης και, για να ενισχύσει το εισόδημά του, εργαζόταν περιστασιακά ως ξυλουργός. Τον Φεβρουάριο ταξίδεψε στο Νεπάλ μαζί με έναν συγχωριανό του για να εργαστεί. Ήταν η πρώτη φορά που εργαζόταν στο εξωτερικό.

Η οικογένειά του δεν γνώριζε ούτε την ακριβή τοποθεσία όπου εργαζόταν. Η αδελφή του παρακολουθούσε καθημερινά τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που έφταναν μέσω μιας ομάδας αλληλοβοήθειας για τις οικογένειες των αγνοουμένων. Όπως ανέφερε, η αγωνία ήταν τόσο μεγάλη ώστε δυσκολευόταν να φάει και να κοιμηθεί.

«Είναι καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία», είπε χαρακτηριστικά για τη διάσωσή του.

Ακόμη πιο συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που έζησε η ξαδέλφη του, Λου Χαϊτσίνγκ. Όταν πληροφορήθηκε, την έκτη ημέρα μετά τις πλημμύρες, ότι ο συγγενής της αγνοούνταν, όπως δήλωσε, «το μυαλό της άδειασε».

Από εκείνη τη στιγμή αναζητούσε καθημερινά πληροφορίες από τα νεπαλέζικα μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη για να μεταφράζει τις ειδήσεις από τα νεπαλέζικα στα κινεζικά.

Έκλαιγε καθημερινά στον δρόμο προς τη δουλειά της, περιμένοντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη του.

Το Σάββατο, η αδελφή του Λου της έστειλε μια φωτογραφία ζητώντας τη βοήθειά της για να επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας που είχε διασωθεί ήταν πράγματι ο συγγενής τους. Η ομοιότητα ήταν εμφανής, όμως χρειάστηκε να τηλεφωνήσει και σε άλλο μέλος της οικογένειας για την τελική επιβεβαίωση.

«Αυτή η μέρα επιτέλους ήρθε. Υπάρχει ελπίδα όταν δεν τα παρατάς», ήταν τα λόγια της.

Η ιστορία του Λου Χαϊτάο αποτελεί μια συγκλονιστική εξαίρεση μέσα στην τεράστια τραγωδία που έχει πλήξει το Νεπάλ και τις γύρω περιοχές, υπενθυμίζοντας ότι, ακόμη και μέσα στην απόλυτη καταστροφή, η ελπίδα μπορεί να παραμείνει ζωντανή.