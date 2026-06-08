Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον σεισμό στις Φιλιππίνες: Σχολείο καταρρέει μπροστά στους μαθητές

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τα νότια των Φιλιππίνων συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 200 έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Από τους νεκρούς, οι 17 σκοτώθηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού, με πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν μέσα σε συνθήκες πανικού.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/K2L1HFwOIA — विकास सैनी✍️🇮🇳🐦 (@vikaskikalam) June 8, 2026

Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε περιοχές που υπέστησαν σοβαρές καταστροφές.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια στο νησί Μιντανάο, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές. Μόνο σε ένα χωριό, 13 κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση εδαφών και βράχων.

Στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 130 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας. Επιπλέον, αρκετά μικρά κτίρια υπέστησαν μερική κατάρρευση, ενώ σημαντικές υποδομές, όπως γέφυρες και δρόμοι, παρουσίασαν σοβαρές ρωγμές.

Άλλοι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν στις επαρχίες Νότιο Κοταμπάτο, Δυτική Νταβάο και στο νησί Μπαλούτ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ο σεισμός σημειώθηκε την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις θερινές διακοπές. Περισσότεροι από 100 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια των πρωινών τελετών έπαρσης της σημαίας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε εξωτερικούς χώρους, τη στιγμή που τμήματα σχολικών κτιρίων καταρρέουν πίσω τους.

😱 A powerful magnitude 7.8 earthquake struck southern Mindanao in the Philippines during a school entrance ceremony



At Mahayahay Elementary School in Davao Occidental, students and teachers scrambled to escape.



For many children, especially those attending their first day of… pic.twitter.com/Z9baHZV5f7 — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

KUSOG NGA LINOG SA UNANG ADLAW SA KLASE



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WATCH: A school building at Matanao National High School (MNHS) in Davao del Sur collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake shakes parts of Mindanao on Monday morning, June 8, coinciding… pic.twitter.com/53qjbTzuO0 — CDN Digital (@cebudailynews) June 8, 2026

Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα ότι ο κίνδυνος είχε σε μεγάλο βαθμό παρέλθει. Το μοναδικό τσουνάμι που καταγράφηκε είχε ύψος περίπου ενός μέτρου στις νότιες ακτές της χώρας και δεν προκάλεσε θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων δήλωσε ότι, λόγω της ισχύος του σεισμού, οι ζημιές ήταν αναμενόμενες και ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

OUR FLAG SAVED A LOT OF LEARNERS TODAY 🇵🇭



Nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa unang araw ng klase sa Cabantian Elementary School sa Davao City kaninang umaga matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang kanilang lugar.



Sa video ni YouScooper Jessa, isang guro,… pic.twitter.com/0Sasa3P4UI — GMA News (@gmanews) June 8, 2026

Τη μεγάλη δόνηση ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, ενώ οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές και σε γειτονικές χώρες, όπως η Μαλαισία. Μικρά κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν επίσης στην Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:37 το πρωί, είχε εστιακό βάθος 33 χιλιομέτρων και επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ, στην επαρχία Σαρανγκάνι. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στις Φιλιππίνες μέσα στο 2026.