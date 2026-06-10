Συμβαίνει και αλλού: Πιλότος της Air Canada πετούσε χρόνια με πλαστό δίπλωμα

Πρώην πιλότος της Air Canada είναι αντιμέτωπος με δίωξη καθώς, όπως ανακαλύφθηκε, είχε παρουσιάσει πλαστό δίπλωμα για να εργάζεται. Πετούσε σχεδόν 17 χρόνια, πριν γίνει αντιληπτή η απάτη.

Ο Geoffrey Wall συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφότου είχε πιλοτάρει περισσότερες από 900 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις από το 2009 έως το 2025, χωρίς να έχει ποτέ λάβει το κατάλληλο δίπλωμα ή να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις.

«Αυτή η έρευνα και οι λεπτομέρειες που την αφορούν, μοιάζουν με σενάριο ταινίας» σημείωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οντάριο.

«Ο Wall έγινε πρώτος πιλότος και για σχεδόν 17 χρόνια πέταξε Boeing 767s, 777 και 787» συμπλήρωσε και ανέφερε πως οι απολαβές του όλα αυτά τα χρόνια είχαν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο πιλότος είχε τα απαραίτητα έγγραφα για να κάνει συγκεκριμένες πτήσεις, αλλά όχι την εξειδίκευση που απαιτούνταν για τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί. Για να γίνει αντιληπτό, έφερε το εξής παράδειγμα: «Είναι σαν να έχεις έναν γιατρό με πτυχίο παθολόγου, ο οποίος κάνει επεμβάσεις εγκεφάλου».

«Πιστεύουμε πως ο ύποπτος παρουσίασε ψευδή προσόντα τόσο στον εργοδότη του όσο και στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή» συμπληρώθηκε.

Όσο για το πώς ανακαλύφθηκε η απάτη, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας ρουτίνας για τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων του το 2025. Τότε αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του, ωστόσο οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση με την κωδική ονομασία «Ίκαρος».

Η Air Canada διαβεβαίωσε πως «δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών, γιατί όλοι οι πιλότοι μας περνούν από υποχρεωτική εκπαίδευση κάθε έξι μήνες για να διαπιστωθεί ότι είναι ικανοί να πετούν».

Ωστόσο, επισημάνθηκε πως είναι απαραίτητο το κατάλληλο πτυχίο. «Η Air Canada λαμβάνει με απόλυτη σοβαρότητα αυτό το περιστατικό» κατέληξε.