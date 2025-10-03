Συναγερμός για τις πτήσεις drones στη Γερμανία: «Άμεση κατάρριψη» ζητά ο Βαυαρός πρωθυπουργός

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10), το αεροδρόμιο του Μονάχου βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, όταν εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο του.

Το περιστατικό προκάλεσε την ακύρωση 17 πτήσεων και τον αποκλεισμό περίπου 3.000 επιβατών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε κρεβάτια εκτάκτου ανάγκης ή να περιμένουν καθισμένοι. Άλλες 15 πτήσεις εκτράπηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια.

Παρά την κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων και ελικοπτέρων της αστυνομίας, ούτε τα drones ούτε οι χειριστές τους εντοπίστηκαν. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε στο AFP ότι, παρά τα «εκτεταμένα μέτρα έρευνας», δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο δράστης.

Ο τύπος των drones παραμένει άγνωστος, ενώ δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για ένα ή περισσότερα.

Ζέντερ: «Καταρρίψτε τα drones χωρίς καθυστέρηση»

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, αντέδρασε με σκληρή γλώσσα, ζητώντας την άμεση κατάρριψη κάθε drone που παραβιάζει τον εναέριο χώρο ή απειλεί την αεροπλοΐα.

«Τα περιστατικά με τα drones καταδεικνύουν την τεράστια πίεση. Από εδώ και στο εξής, ο κανόνας πρέπει να είναι:

καταρρίψτε τα αντί να περιμένετε και κάντε το με συνέπεια! Η αστυνομία μας πρέπει να είναι σε θέση να καταρρίπτει άμεσα τα drones», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε την εγκατάσταση του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας «Σιδηρούς Θόλος» στον γερμανικό εναέριο χώρο:

«Χρειαζόμαστε επιτέλους αποτελεσματική προστασία για όλες τις υποδομές και τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις (…) Δεν πρόκειται μόνο για την πρόληψη της κατασκοπείας.

Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή.

Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o Ζέντερ ανακοίνωσε επίσης ότι η βαυαρική κυβέρνηση συντάσσει νόμο ταχείας διαδικασίας, ενώ κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσαρμόσει άμεσα τον Νόμο περί Αεροπορικής Ασφάλειας.

Αναφορές για «μεγαλύτερα drones»

Η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κύκλους ασφαλείας, μετέδωσε ότι δεν επρόκειτο μόνο για μικρά drones, αλλά για «περισσότερα και μεγάλου μεγέθους» μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και η παρουσία ενός «αεροσκάφους σταθερών πτερύγων», παρόμοιου με εκείνο που είχε εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από το Κίελο. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πριν προλάβει να επέμβει η αστυνομία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος δήλωσε στην BILD: «Οι θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Μόναχο είναι ένα ακόμη κάλεσμα αφύπνισης:

Ο αγώνας μεταξύ των απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και της άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Τώρα χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση, υποστήριξη και έρευνα –-σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η επόμενη μέρα

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επανήλθε σε κανονική λειτουργία από τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα κρίσιμων υποδομών απέναντι σε επιθέσεις με drones.

Η συζήτηση για την ενίσχυση της αεράμυνας στη Γερμανία αναμένεται να ενταθεί, με τον Ζέντερ να πιέζει για άμεσες λύσεις και τον Ντόμπριντ να ζητά συντονισμένη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συναγερμός στο Βέλγιο από μαζικές πτήσεις drones

Το υπουργείο Άμυνας του Βελγίου ξεκίνησε έρευνα μετά τον εντοπισμό 15 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που πέταξαν το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη στρατιωτική βάση Elsenborn, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η προέλευση ή οι χειριστές των drones, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία