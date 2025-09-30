Ποιες χώρες έχουν εντοπίσει ύποπτα drones - Ποιος κινεί τα νήματα;

Μια σειρά πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έχει πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο καιρό πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, προκαλώντας κλείσιμο αεροδρομίων, ανάπτυξη μαχητικών, προληπτικά μέτρα και αυξημένη συνεργασία μεταξύ συμμάχων για την αντιμετώπιση πιθανών υβριδικών επιθέσεων.

Την 29η Σεπτεμβρίου η Δανία προχώρησε σε άμεση, προσωρινή απαγόρευση όλων των εμπορικών πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε επίσημη πρωτοβουλία για την ανέγερση φραγμού κατά μήκος των ανατολικών συνόρων με τη Ρωσία — μια κίνηση που συμπίπτει με τη δήλωση του ΝΑΤΟ για αυξημένη επαγρύπνηση στις βαλτικές χώρες.

Τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει μάρτυρες μυστηριωδών εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες. Ας δούμε αναλυτικά τα γεγονότα.

Λιθουανία

Στις 28 Ιουλίου ένα drone πέρασε από τη Ρωσία στο λιθουανικό έδαφος και εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα οπλισμένο σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης, ενώ νωρίτερα, στις 10 Ιουλίου, είχε σημειωθεί ξεχωριστό περιστατικό εισόδου ρωσικού drone.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντοβίλε Σακαλιένε, δήλωσε ότι το drone πιθανότατα κατευθύνθηκε από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, αλλά ακούσια μεταφέρθηκε στο έδαφός τους.

Η Λιθουανία ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ για ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Πολωνία

Στις 9 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον 19 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Οι πολωνικές δυνάμεις κατέρριψαν αρκετά, ενώ υπήρξαν και μεμονωμένα περιστατικά πάνω από κυβερνητικά κτίρια, συλλήψεις υπόπτων και απόπειρες εκπαίδευσης σε αντι-drone τακτικές με τη βοήθεια Ουκρανίας.

Η Πολωνία ανέπτυξε συμμαχικά αεροσκάφη σε μια σύντομη προληπτική επιχείρηση στις 13 Σεπτεμβρίου λόγω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε γειτονικές περιοχές της Ουκρανίας.

Ρουμανία

Στις 8 και 13 Σεπτεμβρίου ρωσικά drones εντοπίστηκαν κοντά ή πάνω στα ρουμανικά σύνορα με την Ουκρανία.

Τα ρουμανικά F‑16 κινητοποιήθηκαν για παρακολούθηση, ενώ ένα από τα εντοπισθέντα αναγνωρίστηκε από το BBC ως Geran (Shahed 136) και εντοπίστηκε 20 χλμ. πριν από χωριό χωρίς να κινδυνέψουν κατοικημένες περιοχές.

Μια δήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας έστειλε «ένα ισχυρό μήνυμα καταδίκης» για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε η Ρωσία εναντίον ουκρανικών «μη στρατιωτικών στόχων και στοιχείων υποδομής», τις οποίες χαρακτήρισε «σοβαρή αντίφαση» του διεθνούς δικαίου.

Δανία

Πτήσεις drones εντοπίστηκαν πάνω από πέντε δανικά αεροδρόμια (Κοπεγχάγη, Άαλμποργκ, Μπίλουντ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ), με δύο αεροδρόμια να κλείνουν για ώρες.

H Δανία έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει προσωρινά όλες τις πολιτικές εμπορικές πτήσεις drones και εξετάζει ακόμη και επικλήσεις του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ λόγω της «συστημικής» φύσης των περιστατικών.

Νορβηγία

Ο εναέριος χώρος γύρω από το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε περίπου τρεις ώρες στις 23 Σεπτεμβρίου εξαιτίας θεάσεων drones, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να εκτραπούν στο πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Οι νορβηγικές και οι δανικές αρχές συνεργάζονται για τη διερεύνηση των περιστατικών στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, αλλά δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας.

Γαλλία

Άγνωστα drones πέταξαν τη νύχτα της 22ης Σεπτεμβρίου πάνω από τη στρατιωτική βάση Mourmelon‑le‑Grand.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα drones που εντοπίστηκαν στην Γαλλία, δεν ήταν «μικρά drones που πιλοτάρονται από στρατιωτικό προσωπικό», αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στη βάση και η υπόθεση διερευνάται από τη χωροφυλακή.

Γερμανία

Το κρατίδιο Σλέσβιχ‑Χόλσταϊν, στην Γερμανία, εντόπισε αρκετά drones στις 26 Σεπτεμβρίου· η πολιτειακή αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας και η εθνική υπηρεσία αεροναυτιλίας κατέγραψε 144 πτήσεις drones φέτος γύρω από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, με το 90% να αφορά περιοχές γύρω από αεροδρόμια.

Λετονία και Εσθονία

Η Λετονία ερευνά περιστατικά μετά από προσαρμοζόμενες εισβολές-συνεργάζεται στενά με το ΝΑΤΟ - ενώ έχουν αναφερθεί και θεάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλτικών, με τις συμμαχικές δυνάμεις να αυξάνουν την επαγρύπνηση στην περιοχή.

