Συναγερμός στη Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά την απόδραση μελών του ISIS

Ο στρατός στη Συρία επέβαλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι της επαρχίας Χασάκα, στα βορειοανατολικά, μετά την απόδραση μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από την ομώνυμη φυλακή, μετέδωσε το πρακτορείο Sana.

Οι κουρδικές δυνάμεις και η συριακή κυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της τύχης των μαχητών του ISIS που κρατούνται από τους Κούρδους στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου αναπτύσσεται ο στρατός.

Την Κυριακή η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές.

Συρία: Κρέμεται από μία «κλωστή» η κατάσταση με τους Κούρδους

Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους μαχητές του ΙΚ θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Οι Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF), η κύρια συνιστώσα των οποίων ήταν οι Κούρδοι, αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του ΙΚ, μέχρι την ήττα των τζιχαντιστών το 2019.

Χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές, πολλοί εκ των οποίων ξένοι, κρατούνται σε επτά φυλακές. Δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους ζουν σε δύο καταυλισμούς που ίδρυσαν οι SDF στη βόρεια Συρία.

Νωρίτερα, οι SDF ανέφεραν ότι η φυλακή Σαντάντι, όπου κρατούνται χιλιάδες μέλη του ΙΚ, δέχτηκε «επίθεση» από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η επαρχία Χασάκα είναι ακόμη υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Ο στρατός κατηγορεί τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι απελευθέρωσαν κρατούμενους και λέει ότι προσπαθεί να τους συλλάβει.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις αντικρουόμενες πληροφορίες.