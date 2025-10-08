Συναγερμός UNICEF για τα μωρά στη Γάζα: «Ουρές για τις θερμοκοιτίδες - Απελπισμένες οι μητέρες»

Εκπρόσωπος της UNICEF δήλωσε την Τρίτη (9/10) ότι το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί να επιτρέψει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων από ένα εκκενωμένο νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα προς τον νότο, όπου τα νεογέννητα μωρά μοιράζονται πλέον μάσκες οξυγόνου.

Η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει αυξήσει το άγχος και τον υποσιτισμό μεταξύ των εγκύων γυναικών, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού των πρόωρων και λιποβαρών μωρών, τα οποία ο ΠΟΥ λέει ότι τώρα αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο του νεογέννητου πληθυσμού της Λωρίδας.

Η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας τον περασμένο μήνα έχει κλείσει νοσοκομεία σε αυτήν την περιοχή, αυξάνοντας την προσέλευση στα υπερπλήρη νοσοκομεία που είναι ακόμα ανοιχτά στο νότο, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Γάζα: Μελλοντικά θύματα τα μωρά

Ο εκπρόσωπος της UNICEF, James Elder, περιέγραψε τις μητέρες που παρατάσσονται στους διαδρόμους του Νοσοκομείου Nasser στη νότια Γάζα, μεταφέροντας τα βρέφη τους, λέγοντας ότι η σοβαρή έλλειψη αναγκάζει το προσωπικό του νοσοκομείου να μοιράζεται μάσκες οξυγόνου και κρεβάτια με πρόωρα μωρά.

Διαβάστε ακόμα: Global Sumud Flotilla: Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές φυλακές

Εν τω μεταξύ, τέτοιες ζωτικές συσκευές παραμένουν αχρησιμοποίητες σε κλειστά νοσοκομεία στο βορρά.

«Προσπαθούσαμε να φέρουμε θερμοκοιτίδες από ένα εκκενωμένο νοσοκομείο στο βορρά και τέσσερις αιτήσεις απορρίφθηκαν», δήλωσε ο Έλντερ στο Reuters μέσω βιντεοκλήσης από τη Γάζα, αναφερόμενος σε προμήθειες που έχουν κολλήσει στο κατεστραμμένο Νοσοκομείο Παίδων αλ-Ράντισι στην πόλη της Γάζας.

Όταν επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο στο νότο, πρόσθεσε: «Σε ένα από τα παιδιατρικά δωμάτια, υπήρχαν τρία μωρά και τρεις μητέρες σε ένα κρεβάτι, με μία πηγή οξυγόνου. Οι μητέρες έκαναν σειρά για να δώσουν σε κάθε μωρό 20 λεπτά οξυγόνου… Αυτό είναι το επίπεδο απελπισίας στο οποίο έχουν φτάσει τώρα οι μητέρες».

Το Ισραήλ λέει ότι έχει δεσμευτεί να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στη Γάζα, αλλά πρέπει να την ελέγχει για να αποτρέψει τη Χαμάς από το να την κλέψει και κατηγορεί το παλαιστινιακό κίνημα ως υπεύθυνο για την κρίση.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ έχει απορρίψει ή εμποδίσει το 45% των 8.000 ανθρωπιστικών αποστολών που ζητήθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η UNICEF ζήτησε την εκκένωση των υπόλοιπων αρρώστων και πρόωρων μωρών στα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετέφερε τρία από αυτά την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο στο νότο, αλλά δήλωσε ότι ένα από αυτά πέθανε πριν ξεκινήσει η αποστολή. Εξήγησε ότι μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν μερικώς.