Συνελήφθη ο Τάιγκερ Γουντς μετά το τροχαίο: Κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το τροχαίο ατύχημα του Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα, καθώς ο 50χρονος θρύλος του γκολφ συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια» (DUI). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, η σύλληψη ακολούθησε την ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) σε επαρχιακό δρόμο κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ.
Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), βρήκαν το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο και τον Γουντς να παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν και το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ο αθλητής αρνήθηκε να δώσει δείγμα ούρων κατά την κράτησή του. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση του Γουντς σχετιζόταν με τη χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών και όχι αλκοόλ, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σφοδρή σύγκρουση.
Πρόκειται για σοβαρό τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται ο Αμερικανός σταρ, με τις εικόνες του κατεστραμμένου οχήματος να ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες από το ατύχημα του 2021 στο Λος Άντζελες. Τότε, ο Γουντς είχε τραυματιστεί βαρύτατα στα πόδια, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό.
Η σημερινή σύλληψη αποτελεί βαρύ πλήγμα για τον 50χρονο αθλητή, ο οποίος βρισκόταν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο αποθεραπείας. Μετά την έβδομη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Γουντς πάλευε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έχοντας ως ορόσημο το επερχόμενο τουρνουά Masters τον Απρίλιο. Πλέον, το μέλλον του παραμένει μετέωρο, καθώς η δικαστική περιπέτεια προστίθεται στα ήδη σοβαρά σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
- Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
- Γιώργος Μπένος: «Δεν ονειρεύομαι μεγάλους ρόλους, αλλά ρόλους που να τσαλακώνομαι»
- Το δυσοίωνο σενάριο Γεραπετρίτη για τον πόλεμο, το νέο κόμμα του Φαραντούρη και οι φήμες για τον Ντίλιαν
- Χωρίζουν οι δρόμοι των Μαλέσκου - Κωνσταντάρα: Πού θα συνεχίσει ο καθένας
