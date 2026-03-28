Συνελήφθη ο Τάιγκερ Γουντς μετά το τροχαίο: Κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το τροχαίο ατύχημα του Τάιγκερ Γουντς στη Φλόριντα, καθώς ο 50χρονος θρύλος του γκολφ συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια» (DUI). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, η σύλληψη ακολούθησε την ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) σε επαρχιακό δρόμο κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα), βρήκαν το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο και τον Γουντς να παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν και το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ο αθλητής αρνήθηκε να δώσει δείγμα ούρων κατά την κράτησή του. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση του Γουντς σχετιζόταν με τη χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών και όχι αλκοόλ, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σφοδρή σύγκρουση.

Πρόκειται για σοβαρό τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται ο Αμερικανός σταρ, με τις εικόνες του κατεστραμμένου οχήματος να ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες από το ατύχημα του 2021 στο Λος Άντζελες. Τότε, ο Γουντς είχε τραυματιστεί βαρύτατα στα πόδια, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό.

Η σημερινή σύλληψη αποτελεί βαρύ πλήγμα για τον 50χρονο αθλητή, ο οποίος βρισκόταν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο αποθεραπείας. Μετά την έβδομη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Γουντς πάλευε να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έχοντας ως ορόσημο το επερχόμενο τουρνουά Masters τον Απρίλιο. Πλέον, το μέλλον του παραμένει μετέωρο, καθώς η δικαστική περιπέτεια προστίθεται στα ήδη σοβαρά σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.