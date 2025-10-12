Συνετρίβη ελικόπτερο δίπλα σε φημισμένη παραλία στην Καλιφόρνια: Άρχισε να περιστρέφεται και «μπαμ»

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια το Σάββατο (11/10).

Το ελικόπτερο συνετρίβη γύρω στις 14:00 μ.μ. τοπική ώρα σε ένα χώρο στάθμευσης στην παραλία μεταξύ της οδού Twin Dolphins και της λεωφόρου Beach, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης και τα όσα μετέδωσε το ABC News.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από περαστικούς έδειξαν τα συντρίμμια σφηνωμένα σε φοίνικες κοντά σε ένα ξενοδοχείο.

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και τρεις άλλοι που βρίσκονταν στο έδαφος τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της πόλης του Χάντινγκτον Μπιτς.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν όλα σε νοσοκομεία της περιοχής υπό άγνωστη κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το ελικόπτερο σχετιζόταν με μια εκδήλωση «Αυτοκίνητα και Ελικόπτερα» που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή (12/10).

Δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία για την αιτία της συντριβής.

Ο Τίμοθι Μπάρτλετ είπε ότι βιντεοσκόπησε ένα βίντεο στο TikTok με ελικόπτερα να προσγειώνονται όταν κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής.

«Έμεινα άναυδος», είπε ο Μπάρτλετ. «Μόλις το είδα να περιστρέφεται, ήξερα ότι θα συντριβεί επειδή απλώς δεν φαινόταν σωστά και ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Άνθρωποι έτρεξαν στον τόπο της συντριβής και η αστυνομία άρχισε να τους απομακρύνει όλους, δήλωσε ο Μπάρτλετ στο ABC News. Από όσα είδε, είπε ότι φαινόταν ότι ένα ουραίο έλικα αποσπάστηκε από το ελικόπτερο.

Ο Μπάρτλετ είπε ότι ενώ το ελικόπτερο δεν τυλίχτηκε στις φλόγες, είδε κάτι που φαινόταν να είναι καύσιμο ελικοπτέρου να διαρρέει.

«Απλώς ήλπιζα, προσευχόμουν να είναι όλοι καλά», είπε ο Μπάρτλετ.

