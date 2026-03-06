Το «συνοικέσιο» του Τραμπ για το Ιράν: «Πολύ εύκολο να βρούμε νέο ηγέτη, θα είναι όπως στη Βενεζουέλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (6/3) στο CNN ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «εξουδετερωθεί» και ότι αναζητά νέα ηγεσία που θα φερθεί καλά στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ακόμα κι αν πρόκειται για θρησκευτικό ηγέτη και δεν είναι δημοκρατικό κράτος.

«Το Ιράν δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από μια εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα ήταν ισχυροί και τώρα έχουν πράγματι εξουδετερωθεί», δήλωσε ο Τραμπ και εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα είναι εύκολη η επιλογή νέου ηγέτη.

«Θα λειτουργήσει πολύ εύκολα. Θα λειτουργήσει όπως έγινε στη Βενεζουέλα. Έχουμε μια υπέροχη ηγέτιδα εκεί. Κάνει φανταστική δουλειά. Και θα λειτουργήσει όπως στη Βενεζουέλα», είπε, αναφερόμενος στην υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Τραμπ για Ιράν: «Δεν χρειάζεται να γίνει δημοκρατικό»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι είναι ανοιχτός στο να έχει το Ιράν έναν θρησκευτικό ηγέτη. «Λοιπόν, μπορεί να είμαι ναι, εννοώ, εξαρτάται από το ποιος είναι το άτομο. Δεν με πειράζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Έχω να κάνω με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί», είπε.

Διαβάστε ακόμα: Λευκός Οίκος: «Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομαδες»

Ερωτώμενος για το αν επιμένει ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή – είναι όλες εταίροι μας».

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών και αντίποινα του Ιράν

Σφοδροί βομβαρδισμοί εξακολουθούν να πλήττουν την Τεχεράνη, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν περάσει πλέον στη δεύτερη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Ήθελε να «τερματίσει» 8 πολέμους, αλλά άρχισε άλλους 8 - Πού έχει σπείρει έριδες ως τώρα

Την ίδια ώρα, ανελέητα χτυπήματα σημειώνονται και στη νότια Βηρυτό όπου βρίσκεται στο στρατηγείο της Χεζμπολάχ, με χιλιάδες κατοίκους να την εγκαταλείπουν προς το βορρά.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ, Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων Ισραήλ, σημείωσε ότι «εξασφαλίσαμε υπεροχή στον αέρα και εξουδετερώσαμε το σύνολο των βαλλιστικών πυραύλων, προχωρούμε τώρα στο επόμενο στάδιο της επιχείρησης, στο οποίο θα εντείνουμε την καταστροφή στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του ικανότητες».

Δεκατέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέριξ αυτής – είτε σύμμαχοι των ΗΠΑ, είτε με πιο ουδέτερη έως τώρα στάση, έχουν παρασυρθεί στη δίνη του πολέμου, δεχόμενες πλήγματα, ως αντίποινα από το Ιράν.

Το Αζερμπαϊτζάν, εξοργισμένο για την επίθεση που δέχθηκε από ιρανικά drone την Τετάρτη, απέσυρε το διπλωματικό του προσωπικό από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, δέχεται συνεχή χτυπήματα.

Ανακοινώνοντας νέα χτυπήματα σε Κουβέιτ, Ιορδανία και σε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι σύντομα η Αμερικανική παρουσία θα τερματιστεί.

Διαβάστε εδώ τις σημερινές (6/3) εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή