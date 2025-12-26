Μενού

Συρία: Η οργάνωση που ανέλαβε την έκρηξη με τους 8 νεκρούς στην πόλη Χομς

Μετά την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία, μια μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη.

Reader symbol
Newsroom
Συρια-εκρηξη
Eπίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία που στοίχισε την ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Διαβάστε ακόμα: Τουλάχιστον οκτώ οι νεκροί από την έκρηξη στο τζαμί στη Συρία: Αναζητούνται οι δράστες της επίθεσης

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ