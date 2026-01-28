Συρία: Συγχαρητήρια του Πούτιν στον Αλ Σάρα για τις σφαγές Κούρδων μαχητών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα για την αυξανόμενη δυναμική που παρατηρείται προς την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις κουρδικές δυνάμεις, επιχειρήσεις κατά τις οποίες σκότωσαν Κούρδους μαχητές και εκτόπισαν τοπικούς πληθυσμούς.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Σάρα στο Κρεμλίνο.

Ο Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στη Ρωσία από τότε που εκδιώχθηκε ο επί μακρόν σύμμαχος της Μόσχας Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.