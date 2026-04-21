«Συστάδα καρκίνου» σε γειτονιά του Νιου Τζέρσεϊ: Μυστήριο με τα 28 κρούσματα σε έναν μόνο δρόμο

Μια «μυστήρια» ιστορία ήρθε στο φως, με έναν πρώην κάτοικο του Κίπορτ του Νιου Τζέρσεϊ ο οποίος διαπίστωσε αρκετά κρούσματα καρκίνου στη γειτονιά που μεγάλωσε.

Παρατήρησε μάλιστα, ότι οι αριθμοί «αυξάνονται δραματικά». Φτιάχνοντας έναν χάρτη ξεκίνησε να σημειώνει το σύμβολο «Χ» με κόκκινο χρώμα σε κάθε σπίτι που συνδέεται με θάνατο από καρκίνο.

Ο 46χρονος Ράστι Μόρις αφηγήθηκε σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, πώς κατάφερε να συγκεντρώσει τα ονόματα τόσων πολλών γειτόνων που τελικά δημιούργησε έναν ολόκληρο χάρτη.

Πρώτο «Χ» ήταν το ίδιο το σπίτι των γονιών λόγω του καρκίνου του προστάτη του πατέρα του. Ένα σπίτι πιο κάτω στο δρόμο είχε δύο «Χ», για τον θείο του και τη σύζυγο του θείου του.

Συνολικά, ο Μόρις τοποθέτησε 28 Χ ακριβώς στην Πρώτη Οδό, όπου μεγάλωσε, και 41 σε όλη την περιοχή του Κίπορτ στο Κεντρικό Τζέρσεϊ, περίπου 30 μίλια νότια του Νιούαρκ.

Μιλώντας για τον χάρτη, η Alexis Mraz, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Κολλεγίου του Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε ότι μοιάζει με ένα «τρελά υψηλό ποσοστό ασθενών με καρκίνο. Αυτό φαίνεται τρελό», είπε.

Τα βλέμματα στραμμένα σε χωματερή του 1979

Ενώ οι γιατροί, οι τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και οι κάτοικοι δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από τα κρούσματα καρκίνου και αν συνδέονται, πολλοί επισημαίνουν την κοντινή χωματερή που έκλεισε το 1979 - και ότι εκλύει καρκινογόνες χημικές ουσίες στον περιβάλλοντα αέρα, νερό και έδαφος για τουλάχιστον 50 χρόνια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές και πολλαπλές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις.

Λόγω πιθανής έκθεσης σε τοξικές ουσίες, είναι πολύ πιθανό ο χάρτης του Μόρις (του 46χρονου κατοίκου) να μην έχει καταμετρηθεί επαρκώς και να υπάρχουν ακόμα περισσότερα.

Οι δημοσιογράφοι του NJ.com, όπως επισημαίνει η New York Post, επικαλούνται πολλούς ιατρικούς εμπειρογνώμονες από όλη τη χώρα που συμφωνούν ότι η τοποθεσία χρειάζεται περισσότερη, και επείγουσα, μελέτη και ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία για μια πιθανή «συστάδα καρκίνου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η χωματερή που έκλεισε έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές, με πρόστιμο σχεδόν 900.000 δολάρια από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Νιου Τζέρσεϊ μόλις πέρυσι, για φερόμενη αποτυχία της να το σφραγίσει σωστά.

Τι είναι η «συστάδα καρκίνου» που «χτύπησε» γειτονιά του Νιου Τζέρσεϊ

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία ορίζει τις συστάδες καρκίνου ως «μοτίβα κρουσμάτων καρκίνου» σε «άτομα που ζουν ή εργάζονται στην ίδια περιοχή» και εκτιμά ότι υπάρχουν σχεδόν 1.000 στη χώρα. Ο επίσημος χαρακτηρισμός μιας συστάδας καρκίνου συνήθως πυροδοτεί μια ισχυρή αντίδραση δημόσιας υγείας με στόχο τον περιορισμό μελλοντικών διαγνώσεων.

Η πιο πρόσφατη που διεξήχθη το 2010 από μια εξωτερική εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Aeromarine ήταν γεμάτη με τουλάχιστον πέντε καρκινογόνες ουσίες που συνδέονται με καρκίνους του πνεύμονα, του μαστού, της ουροδόχου κύστης, του παγκρέατος, του προστάτη και των νεφρών, καθώς και με λευχαιμία και λέμφωμα.

Η τοποθεσία της Aeromarine είναι μια «παλαιά χωματερή», σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της πολιτείας (DEP), επειδή χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1980, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή πιο ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές προστασίες.

«Όλα απλώς πήγαν σε μια τρύπα στο έδαφος. Δεν υπήρχαν κανόνες. Τα επικίνδυνα απόβλητα πήγαιναν κατευθείαν μαζί με όλα τα άλλα», σημείωσε ειδικός.

Εν τω μεταξύ, ο Μόρις συνεχίζει να προσθέτει Χ στον χάρτη του, συμπεριλαμβανομένης μιας φίλης που επέζησε από καρκίνο των ωοθηκών στα 36 του, και του πατέρα της, ο οποίος δεν κάπνισε ποτέ αλλά πέθανε στα 77 του από καρκίνο του πνεύμονα...