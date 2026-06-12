Τα 4 νέα βίντεο για UFO που έβγαλε στο φως το Πεντάγωνο: «Το βλέπεις αυτό;»

Σε μια κίνηση που αναζωπυρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα Φαινόμενα Μη Αναγνωρισμένης Ταυτότητας (UFO/UAP), το αμερικανικό Πεντάγωνο προχώρησε στη δημοσιοποίηση του τρίτου πακέτου απόρρητων αρχείων. Η νέα αυτή αποδέσμευση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πακέτο οπτικοακουστικού και γραπτού υλικού, ρίχνοντας φως σε περιστατικά που μέχρι πρότινος παρέμεναν στο σκοτάδι.

Συγκεκριμένα, το υλικό που παραδόθηκε στη δημοσιότητα αποτελείται από 6 βίντεο και 3 ηχογραφήσεις από τα αρχεία της NASA, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες και 53 επίσημα έγγραφα.

Οι μαρτυρίες των πρακτόρων και οι «σφαίρες» στον Ορίζοντα

Το κεντρικό στοιχείο που κυριαρχεί στα νέα αρχεία είναι η καταγραφή αντικειμένων που μοιάζουν με φωτεινές σφαίρες στον ουρανό. Μεταξύ των εγγράφων ξεχωρίζουν αναφορές ομοσπονδιακών αξιωματικών από το 2023, οι οποίοι περιέγραψαν «παράξενα σφαιρικά αντικείμενα στον ορίζοντα».

«Το βλέπεις αυτό;» ρώτησε χαρακτηριστικά ένας πράκτορας τον συνεργάτη του, καθώς θυμόταν μια λαμπερή σφαίρα να φωτίζει με απόκοσμο τρόπο τον νυχτερινό ουρανό.

Este es probablemente el mejor de los videos UAP / UFO liberados hoy: En julio de 2025, aproximadamente a las 21:00 hora local en el noreste de Estados Unidos, un testigo observó una luz brillante e intensa en su patio trasero mientras estacionaba su auto al regresar del trabajo.… pic.twitter.com/Rc91OciYII — Gustavo Papsergio (@gpapasergio) June 12, 2026

Η αποδέσμευση περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικά βίντεο που αναλύθηκαν εκτενώς από τις αρχές.

Το βίντεο αυτό, που καταγράφηκε το 2025, απεικονίζει δύο φωτεινά αντικείμενα να διασχίζουν τον ουρανό. Σύμφωνα με την περιγραφή του Πενταγώνου, η οποία βασίστηκε σε επίσημες συνεντεύξεις του FBI,η κίνηση των σφαιρών ήταν αθόρυβη και απόλυτα ομαλή.

Τα αντικείμενα κινούνταν σε πλήρη συντονισμό, σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν «δεμένα» μεταξύ τους.

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει μια θέαση πάνω από μια λίμνη, σε εκτιμώμενη απόσταση 2.700 ποδιών. Το αντικείμενο έμοιαζε με σφαίρα και εμφάνιζε μοναδικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, άλλαζε κατά διαστήματα σχήμα και ένταση φωτεινότητας, η κύρια πηγή φωτός φαινόταν κατά περιόδους να διασπάται σε μικρότερα φωτεινά σημεία.

The DoD released two UFO videos today, and both show plasma phenomena. It's obvious what is happening! Orbs are the core to the UFO phenomenon!



This one was also filmed by a private citizen in October 2024. The eyewitness, in the northeastern United States, observed a… https://t.co/GjdCHSEmu5 pic.twitter.com/uaH2iaigFY — Open Minded Approach (@OMApproach) June 12, 2026

Ένα από αυτά τα μικρότερα σημεία αιωρούνταν ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του νερού, χωρίς όμως να προκαλεί καμία αντανάκλαση σε αυτό.

Το φαινόμενο παρέμεινε σχεδόν ακίνητο για περίπου 45 λεπτά προτού εξαφανιστεί.

Η στρατηγική της «απομυθοποίησης»

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα των καταγραφών, η αρμόδια επιτροπή που εξέτασε τις υποθέσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ιπτάμενοι δίσκοι και τα UAP δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια. Ωστόσο, πρότεινε την εφαρμογή μιας επίσημης πολιτικής «απομυθοποίησης» (debunking) του ζητήματος.

Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να παρουσιάζονται τα γεγονότα με απόλυτη διαφάνεια, ώστε να απογυμνωθεί σταδιακά το θέμα των UFO από το πέπλο μυστηρίου που το περιβάλλει.