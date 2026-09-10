Τα γυρνάει η Ryainair για την πτήση-θρίλερ: Λέει ότι ο επιβάτης δεν κρεμάστηκε έξω από το παράθυρο

Την αμφισβήτηση του ισχυρισμού του επιβάτη ότι κρεμάστηκε έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια πτήσης, ανακοίνωσε επικεφαλής της Ryanair.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία θα αμφισβητήσει πως οποιοδήποτε μέρος του σώματος του 61χρονου Λιουμπίσα Κάροβιτς βγήκε έξω από το αεροσκάφος, όταν ένα παράθυρο σε ένα από τα αεροσκάφη της έσπασε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία τον Ιούλιο.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Κάροβιτς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως το κεφάλι και το δεξί χέρι του πελάτη του κρεμάστηκαν έξω από το παράθυρο λόγω της ξαφνικής αποσυμπίεσης.

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Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε την πρόθεση της εταιρείας να «αμφισβητήσει» αυτή τους ισχυρισμούς. Κατά την έξοδό του από την γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο την Πέμπτη, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο Κάροβιτς «σίγουρα τραβήχτηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε από το παράθυρο».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) έχει αναλάβει να διερευνήσει το περιστατικό, σε συνεργασία με την Boeing, την κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων GE και τη Ryanair.

«Ήταν δεμένος στο κάθισμά του»

Ο Ο’Λίρι δήλωσε: «Δεν ήταν εν μέρει έξω από το παράθυρο. Δεν βγήκε μέρος του προσώπου του από το παράθυρο. Δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο, αλλά σίγουρα τραβήχτηκε προς το παράθυρο υπό πολύ δραματικές συνθήκες».

Ο επικεφαλής της Ryanair πρόσθεσε ότι ο επιβάτης «ήταν δεμένος στο κάθισμά του», προσθέτοντας: «Σίγουρα, στο τέλος της διαδικασίας, θα αμφισβητήσουμε ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο».

Ο Ο’Λίρι τόνισε ότι «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει το περιστατικό» και πως η αεροπορική εταιρεία «θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της έκθεσης του NTSB».

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Κάροβιτς είχε δηλώσει ότι «τον έσωσε» η ζώνη ασφαλείας που φορούσε, γιατί ήταν εκείνη που τον κράτησε μέσα στο αεροσκάφος τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.

Η σύζυγός του, Σβετλάνα, είχε αναφέρει ότι ένας επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς εκείνη έβλεπε τον σύζυγό της «μισό μέσα και μισό έξω από το αεροπλάνο».