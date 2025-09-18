Τα νεύρα του Τραμπ με τον Νετανιάχου: Όσα λέει πίσω από τις κλειστές πόρτες αλλά ποτέ δημόσια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κυρίως λόγω της επιμονής του τελευταίου στη χρήση στρατιωτικής βίας αντί για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: Θα μετατραπεί ποτέ αυτός ο εκνευρισμός σε πραγματική πολιτική αντίδραση;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ έχει εκφράσει στους συνεργάτες του ότι διαφωνεί με τη στρατηγική του Νετανιάχου, ο οποίος απορρίπτει την προσέγγιση της διαπραγμάτευσης υπέρ μιας πιο επιθετικής τακτικής. Η ενόχληση του Αμερικανού προέδρου κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά από ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ που στόχευε διαπραγματευτές της Χαμάς και απείλησε να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες συνομιλίες ειρήνης.

«Με καταστρέφει», φέρεται να είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου σε συζήτηση με κορυφαίους συνεργάτες του, ανάμεσά τους και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Γιατί ο Τραμπ «ανέχεται» τον Νετανιάχου

Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια επίπληξη ή κυρώσεις. Αντιθέτως, έχει επιλέξει να παραμείνει παρατηρητής, ενώ το Ισραήλ εξαπολύει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Γάζα. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει απορία σε πολιτικούς αναλυτές στην Ουάσιγκτον.

«Είναι κάπως ακατανόητο», σχολίασε ο Σαλόμ Λίπνερ, πρώην σύμβουλος επτά Ισραηλινών πρωθυπουργών και νυν συνεργάτης στο Atlantic Council.

«Οι κινήσεις του Νετανιάχου έχουν επιμηκύνει τον πόλεμο, έχουν φέρει προβλήματα στον Τραμπ με άλλους συμμάχους στην περιοχή και έχουν δυσκολέψει τις προσπάθειες επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ.»

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την απογοήτευσή του στο παρελθόν – ειδικά όταν ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του το 2020, γεγονός που ο Τραμπ θεώρησε προδοσία. «Να πάει να γ...», είχε πει τότε.

Ωστόσο, οι φραστικές επιθέσεις του Τραμπ δεν φαίνεται να έχουν αποδυναμώσει τον Ισραηλινό ηγέτη. Ο πρώην Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Ιτάμαρ Ραμπίνοβιτς, σχολιάζει:

«Ο Νετανιάχου είναι στριμωγμένος και κάνει λάθη. Το μόνο που του απομένει και λειτουργεί είναι η στήριξη του Τραμπ.»

Γιατί ο Τραμπ δεν τον «μαζεύει»;

Παρά την ενόχλησή του, ο Τραμπ δεν αξιοποιεί τα διαθέσιμα "όπλα" του – ούτε τη στρατιωτική και διπλωματική ισχύ των ΗΠΑ, ούτε τη στενή προσωπική του σχέση με τον Νετανιάχου. Αντίθετα, επιλέγει να διατηρεί τη στήριξή του στο Ισραήλ και τον ηγέτη του, ακόμη και καθώς η επιθυμητή από τον ίδιο ειρηνευτική συμφωνία απομακρύνεται.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις. Από πλευράς του, ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη σχέση των δύο ηγετών «εξαιρετική» και τις αναφορές σε ρήγμα «ψευδείς ειδήσεις».

Δύο ηγέτες με κοινή νοοτροπία

Ένα στοιχείο που εξηγεί τη διατήρηση της σχέσης τους είναι ότι οι δύο άνδρες βλέπουν τον εαυτό τους ως διωκόμενους από τις ελίτ των χωρών τους, έχοντας και οι δύο αντιμετωπίσει νομικές υποθέσεις.

Ο Όμερ Ντοστρί, πρώην εκπρόσωπος του Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο είναι «πολύ, πολύ στενές» και ότι οι φήμες περί ρήξης είναι «στρατηγικές κινήσεις μέσω των ΜΜΕ».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου διατηρεί επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα συντηρητικά ΜΜΕ των ΗΠΑ, με συχνές εμφανίσεις σε δίκτυα όπως Fox News, Newsmax και OAN.

Παραμένει η στήριξη παρά τις ρωγμές

Η στήριξη στο Ισραήλ παραμένει υψηλή στους Ρεπουμπλικανούς, αλλά έχουν αρχίσει να φαίνονται ρωγμές. Ορισμένα μέλη του κινήματος MAGA, όπως η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, έχουν κατηγορήσει ανοιχτά το Ισραήλ και τον Νετανιάχου για γενοκτονία στη Γάζα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ δεν επιθυμεί δημόσια ρήξη με τον Νετανιάχου. Υπερηφανεύεται για τη σχέση τους, την υποστήριξή του στο Ισραήλ και τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες θεωρεί μεγάλο του επίτευγμα. Επίσης, εξακολουθεί να προωθεί μια συμφωνία εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

Το Σάββατο, ο Νετανιάχου, μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη Μάικ Χάκαμπι, παραβρέθηκε σε τελετή ονοματοδοσίας παραλιακής λεωφόρου στην πόλη Μπατ Γιαμ προς τιμήν του Τραμπ.

Η τακτική Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει εδραιώσει μια σχέση όπου μπορεί να δυσαρεστεί τον Τραμπ προσωρινά, χωρίς σοβαρές συνέπειες. Όπως σχολίασε ο Ντάμιαν Μέρφι, πρώην σύμβουλος των Δημοκρατικών στη Γερουσία:

«Ο Νετανιάχου ξέρει ότι, παρότι ο Λευκός Οίκος γκρινιάζει, στην ουσία δεν υπάρχει κόστος για την τακτική ‘κάνε και μετά ζήτα συγγνώμη’.»

Μετά την επίθεση στο Κατάρ, ο Τραμπ είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Νετανιάχου – μία για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και μία πιο φιλική, με θέμα την επιτυχία της επιχείρησης. Ακολούθως, επικοινώνησε με το Κατάρ, επαινώντας τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις και τη φιλοξενία αμερικανικών βάσεων.

Η ισραηλινή ηγεσία παραμένει σταθερή: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα, απελευθερώσει τους 48 εναπομείναντες ομήρους και αποχωρήσει από τη Γάζα – μια στρατηγική που δεν συμβαδίζει με το όραμα του Τραμπ για ειρηνευτική επίλυση.

«Στον Τραμπ αρέσουν οι νικητές»

Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα απέτυχε να εξοντώσει τα κορυφαία στελέχη της Χαμάς – σκοτώθηκαν μόνο έξι μεσαία στελέχη. Όπως σχολίασε ο Μάικλ Όρεν, πρώην Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ:

«Αν η επιχείρηση είχε πετύχει, ο Τραμπ μάλλον δεν θα την καταδίκαζε – θα έλεγε ότι ήταν δική του ιδέα. Του αρέσουν οι νικητές.»

Και αυτή η νοοτροπία φαίνεται να ισχύει και για τη Γάζα:

«Πρέπει κάποιος να σταθεί με τη σημαία του Ισραήλ και να πει "νικήσαμε". Νομίζω πως ο Μπίμπι (Νετανιάχου) το καταλαβαίνει αυτό για τον Τραμπ», καταλήγει ο Όρεν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal