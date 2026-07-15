Τα τελευταία λόγια του γηραιότερου θανατοποινίτη πριν την εκτέλεσή του

Ένας από τους γηραιότερους κρατούμενους στην ιστορία της Φλόριντα, ένας 74χρονος που έχει καταδικασθεί για φόνο και είχε λάβει την θανατική ποινή, εκτελέστηκε.

Ο 74χρονος ήταν ένας από τους τρεις ηλικιωμένους κρατούμενους που είχαν προγραμματιστεί να εκτελεστούν μέσα σε διάστημα ενός μήνα στην Φλόριντα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Ο θάνατος του Dennis Sochor ήρθε μετά τη χορήγηση ένεσης με μείγμα τριών φαρμάκων στις φυλακές Florida State Prison, κοντά στο Starke. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Patricia Gifford την 1η Ιανουαρίου 1982, μόλις λίγες ώρες αφού γνώρισε την 18χρονη κοπέλα σε πάρτι για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα τελευταία λόγια του 74χρονου θανατοποινίτη

Ο Σόκορ βρισκόταν δεμένος σε φορείο, με ορό στο χέρι, όταν σηκώθηκε η κουρτίνα και αποκάλυψε τον θάλαμο εκτελέσεων. Εκείνη την ώρα ο διευθυντής της φυλακής τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία λόγια να πει, με τον 74χρονο να απαντάει καταφατικά.

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Ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από την οικογένεια της 18χρονης, δηλώνοντας ότι λυπάται βαθύτατα, και ευχαρίστησε επίσης τους δικούς του ανθρώπους για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας άλλος 74χρονος κρατούμενος, μόλις μια εβδομάδα νεότερος από τον Σοχόρ, θανατώθηκε τον περασμένο μήνα.

Επιπλέον, αργότερα αυτόν τον μήνα, η πολιτεία ετοιμάζεται να εκτελέσει ακόμη έναν 80χρονο, τον πρώτο κρατούμενο τέτοιας ηλικίας στην πολιτεία που πρόκειται να υποβληθεί σε θανατηφόρα ένεση.

Οι τρεις αυτές υποθέσεις εγείρουν ερωτήματα για την έντονη δραστηριότητα στην αίθουσα εκτελέσεων της Φλόριντα, η οποία έχει πραγματοποιήσει φέτος τις 10 από τις συνολικά 16 εκτελέσεις στις ΗΠΑ, αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο όλων των άλλων πολιτειών μαζί.

Η Marilyn Gifford, αδελφή της Patricia, δήλωσε μετά την παρακολούθηση της εκτέλεσης ότι ο θάνατος του Sochor προσφέρει στην οικογένεια μια αίσθηση οριστικής απόδοσης της δικαιοσύνης, η οποία όμως συνοδεύεται από πικρία, καθώς η σορός της αδελφής της δεν βρέθηκε ποτέ.

«Είχε στη διάθεσή του 45 χρόνια για να μας επιστρέψει τα λείψανα της Patty, αλλά επέλεξε σκληρά να μην το κάνει», δήλωσε η Gifford και πρόσθεσε: «Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να την αναπαύσουμε στην αγκαλιά του Θεού. Χωρίς αυτή τη διευθέτηση, κάθε ευτυχισμένη ανάμνηση της Patty επισκιάζεται αμέσως από την τραγωδία της δολοφονίας της».

Η Gifford επεσήμανε επίσης ότι ο Sochor έζησε στην πτέρυγα των μελλοθάνατων για χρονικό διάστημα υπερδιπλάσιο της συνολικής διάρκειας ζωής της αδελφής της. «Η αποψινή εκτέλεση ήταν δίκαιη, καθώς ο Dennis Sochor υπήρξε σε όλη του τη ζωή ένας άνθρωπος βίαιος και σαδιστής», είπε χαρακτηριστικά.