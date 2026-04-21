Τα τρία σημεία τριβής που πρέπει να ξεπεραστούν για να επέλθει η πολυπόθητη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Aμερικανικών και Iρανικών αντιπροσωπειών για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να προγραμματίζει την αναχώρησή του σήμερα, Τρίτη από την Ουάσινγκτον μαζί με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσαν πηγές στο CNN.

Όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν μια σειρά από εμπόδια που χρειάζεται ακόμη να επιλυθούν, ώστε οι δύο χώρες να καταλήξουν σε συμφωνία, με τα τρία κύρια σημεία τριβής να καθίστανται τα εξής:

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν

Ο Τραμπ άφησε αιχμές την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν αποδέχθηκε να στείλει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στις ΗΠΑ, ένας ισχυρισμός που γρήγορα απορρίφθηκε από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η ζήτηση ήταν «μη αναμενόμενη».

Διαβάστε ακόμα: Έκθεση-κόλαφος για τον εφιάλτη στη Δυτική Όχη: Η σεξουαλική βία γίνεται «όπλο» για εκτοπισμό Παλαιστινίων

Το Ιράν έχει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, ποσότητα αρκετά ικανοποιητική. Μια πρόταση που έχει κατατεθεί περιλαμβάνει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων της από την Τεχεράνη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, ζήτησε σημαντική άρση των κυρώσεων και «ξεπάγωμα» περιουσιακών στοιχείων άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού του Ιράν παραμένει ένα άλλο σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει το πρόγραμμα επ' αόριστον, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν θα δεχτεί ποτέ» να αποτελεί «εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το προχθεσινό Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν μια 20ετή παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Διαβάστε ακόμα: CNN: ΗΠΑ και Ιράν ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία, μέχρι που ο Τραμπ άρχισε να κάνει αναρτήσεις

Το Ιράν απάντησε με μια πρόταση για πενταετή αναστολή, την οποία οι ΗΠΑ απέρριψαν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο κόσμος δεν πρόλαβε να αισθανθεί ανακούφιση με την απόφαση του Ιράν να ανοίξει την περασμένη Παρασκευή την βασική ναυτιλιακή οδό, η οποία έχει ουσιαστικά κλείσει για σχεδόν δύο μήνες, τα Στενά του Ορμουζ.

Το Ιράν επέβαλε εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη ναυτιλία ως απάντηση στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.