Ταϊλάνδη: Απέραντη «θάλασσα» η χώρα μετά το κύμα καταιγίδων - «Μία φορά στα 300 χρόνια»

Περιοχές στην Ταϊλάνδη μάχονται με πρωτοφανείς πλημμύρες, οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 33 ανθρώπους και ώθησαν τις αρχές να αναπτύξουν το Ναυτικό και την Αεροπορία για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Η πλημμύρα έχει πλήξει 10 επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας την περασμένη εβδομάδα, με την πόλη Χατ Γιάι, ένα επιχειρηματικό κέντρο που συνορεύει με τη Μαλαισία, να καταγράφει τις «βαρύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 300 ετών» - 335 χιλιοστά σε μία μόνο ημέρα.

Φωτογραφίες δείχνουν οχήματα και σπίτια βυθισμένα στην πόλη, ενώ απελπισμένοι κάτοικοι περιμένουν διάσωση στις στέγες τους.

Ταϊλάνδη: Σύσσωμο το κράτος στη μάχη με τις πλημμύρες

Ασταμάτητες βροχοπτώσεις έχουν πλήξει και γειτονικές χώρες. Στο Βιετνάμ, ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 98 μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ στη Μαλαισία, περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Διαβάστε ακόμα: Εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε κίνδυνο ενόψει Black Friday

Στην Ινδονησία, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από κατολισθήσεις στη Βόρεια Σουμάτρα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ταϊλάνδη έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, αλλά μόνο 13.000 έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Η συντριπτική πλειονότητα είναι αποκομμένη και δεν μπορεί να λάβει βοήθεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ταϊλανδικός στρατός, ο οποίος έχει αναλάβει την αντιμετώπιση της κρίσης, δήλωσε ότι ετοιμάζεται να αποστείλει ένα αεροπλανοφόρο και έναν στολίσκο 14 σκαφών φορτωμένα με είδη πρώτης ανάγκης, μαζί με υπαίθριες κουζίνες που είναι σε θέση να παραδώσουν 3.000 γεύματα την ημέρα.

Οι ιατρικές ομάδες στο αεροπλανοφόρο θα το μετατρέψουν σε «πλωτό νοσοκομείο» εάν χρειαστεί, ανέφερε το ναυτικό.

Σκάφη, φορτηγά μεγάλου κυβισμού και τζετ σκι έχουν επίσης αναπτυχθεί για την εκκένωση των κατοίκων, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται το Χατ Γιάι.

Το υπουργικό συμβούλιο κήρυξε την Τρίτη τη Σόνγκχλα ως ζώνη καταστροφής, απελευθερώνοντας κεφάλαια για την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι εν μέσω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.