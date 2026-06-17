Ταμείο 300 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στον Ιράν περιλαμβάνει η συμφωνία με τις ΗΠΑ: Πώς θα λειτουργεί

Με το πέρασμα των ημερών πληθαίνουν οι πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το κείμενο της οποίας θα υπογραφεί την Παρασκευή (19/06).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, στο κείμενο περιλαμβάνεται ένα ιδιωτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για επενδύσεις στο Ιράν.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε στο πρακτορείο ειδήσεων πως περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού έχει ήδη δεσμευτεί.

Το ταμείο έχει σχεδιαστεί ώστε να δώσει και στις δύο πλευρές ένα οικονομικό κίνητρο για να συνάψουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παρότι είχαν γίνει και στο παρελθόν αναφορές για τη συμφωνία περί αυτού, αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό πως έχει ήδη ξεκινήσει η συσσώρευση των χρημάτων.

Από πού πηγάζουν τα χρήματα

Γίνεται λόγος για ένα ιδιωτικό επενδυτικό μέσο, ​​όχι ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή αποζημιώσεων.

Εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, τα αραβικά κράτη του Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική συμφώνησαν να δεσμευτούν για χρηματοδότηση.

Οι επενδύσεις αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης και των μεταφορών, ανέφερε η ίδια πηγή.

Από πλευράς Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε αρχικά ζητήσει 400 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές από τις ΗΠΑ, αλλά η Ουάσινγκτον ξεκαθάρισε ότι δεν θα τα παρέχει.

Πώς θα λειτουργήσει

Θα λάβει το όνομα Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και προβλέπει και τη συμβολή των περιφερειακών χωρών με διάφορους τρόπους, συμπλήρωσε το ίδιο άτομο.

Εξειδικεύοντας λίγο περισσότερο το ζήτημα, είπε πως θα προβλέπεται η εξασφάλιση δανείων, η δημιουργία πιστωτικών γραμμών ή άμεση χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης χώρων, που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο.

Το επενδυτικό ταμείο είναι εντελώς ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε ιρανικά κεφάλαια.

Το ταμείο δεν θα δημιουργηθεί ούτε θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.