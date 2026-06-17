«Πουθενά οι δεσμεύσεις που ειπώθηκαν στο παρασκήνιο»: Τι λένε Αμερικανοί διαπραγματευτές για τη συμφωνία με το Ιράν

«Φωτιά» έχουν πάρει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εργάζονται για την ταχεία δημοσίευση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, την στιγμή που ακόμη μέτωπα παραμένουν «ανοιχτά».

Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το κείμενο της συμφωνίας ως απίστευτα ασαφές, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις εξαιρετικά τεχνικές, προσωπικές συνομιλίες που θα ακολουθήσουν. Πρόσθεσαν ότι το πλαίσιο στοχεύει στο να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να το πουλήσει πολιτικά στο εσωτερικό του κοινό.

Επιπλέον, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης - το οποίο ο Αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ότι έχει μήκος μιάμιση σελίδα - δεν αντικατόπτριζε τις κρίσιμες παρασκηνιακές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν προς τις ΗΠΑ, κάτι που υποστήριξαν ότι τους έδινε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην υπογραφή της συμφωνίας.

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Όπως επισημαίνει το CNN, το κείμενο της συμφωνίας δεν περιγράφει με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει το Ιράν σχετικά με το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, σύμφωνα με ένα άτομο που είδε το κείμενο και το περιέγραψε στο CNN, παρόλο που ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβλέψουν την καταστροφή του. Αντίθετα, η συμφωνία αναφέρει σε γενικές γραμμές ότι το Ιράν «επαναλαμβάνει ότι δεν θα παράγει ποτέ πυρηνικά όπλα», μια δέσμευση που ανέλαβε επίσης η Τεχεράνη στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 με την κυβέρνηση Ομπάμα.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το Ιράν έχει «υποκλέψει» στις ΗΠΑ ότι θα προσφέρει τις παραχωρήσεις που επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην καταστροφή των εμπλουτισμένων υλικών επί τόπου σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια τέτοια παραχώρηση δεν αναφέρεται ρητά στο έγγραφο.

Αντίθετα, το κείμενο διευκρινίζει με αρκετή λεπτομέρεια ποια οικονομική ανακούφιση μπορεί να αναμένει το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο μέλλον, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Βανς έχουν δηλώσει ανένδοτοι ότι το ταμείο δεν θα χρηματοδοτηθεί από αμερικανικά δολάρια.

Το κείμενο είναι λιγότερο σαφές σχετικά με την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας μόνο ότι θα απελευθερωθούν και θα γίνουν «πλήρως διαθέσιμα» όταν σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια περαιτέρω γύρων διαπραγματεύσεων, χωρίς να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα.

Η συμφωνία ορίζει επίσης ότι το Ιράν θα μπορεί να πωλεί τα πετρελαϊκά και πετροχημικά προϊόντα του μόλις υπογραφεί το μνημόνιο συνεννόησης και ότι οι ΗΠΑ θα εκδώσουν απαλλαγές από κυρώσεις για να του επιτρέψουν να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις πωλήσεις.

Αντιδράσεις για την μυστικότητα του κειμένου

Ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιεύσει το κείμενο της συμφωνίας, αντίγραφα της συμφωνίας κυκλοφορούν μεταξύ Ευρωπαίων και άλλων αξιωματούχων της G7 που συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Οι ηγέτες έχουν πιέσει τον Τραμπ για σαφήνεια σε ορισμένα σημεία κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο αλπικό θέρετρο Évian-les-Bains.

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Η μυστικότητα που περιβάλλει το κείμενο της συμφωνίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και από ορισμένους συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι έχουν αμφισβητήσει γιατί ένα πλαίσιο που έχει ήδη υπογραφεί πρέπει να παραμείνει μυστικό. Δημόσια, ο Vance έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δημοσιεύσουν τη συμφωνία, αλλά ότι υπήρχε «διπλωματική διαδικασία» σε εξέλιξη και ότι το Ιράν και οι μεσολαβούσες χώρες ήθελαν να «ορθώσουν» την «εφαρμογή».

Έτοιμος να «απαγγείλει» τη συμφωνία ο Τραμπ

Κατ' ιδίαν, ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ είναι πρόθυμοι να δημοσιεύσουν το κείμενο της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές, αλλά έχουν δώσει στο Ιράν περιθώριο να επιτρέψει την προώθηση των εσωτερικών διαδικασιών του.

«Θέλουμε το κείμενο να είναι διαθέσιμο. Μας ζήτησαν να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή για να το δημοσιεύσουμε, αλλά ρωτάμε αν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε νωρίτερα, και ίσως μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι περίμενε ένα «επίσημο ραντεβού» για να δημοσιεύσει το έγγραφο, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν τόσο περήφανος για το υλικό που θα μπορούσε να το απαγγείλει λέξη προς λέξη μπροστά στις κάμερες.



