Ταξιδιώτης που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο αποκαλύπτει την πιο «ενοχλητική» χώρα: Το σχόλιο - έκπληξη για την Ελλάδα

Ο Luca Pferdmenges μπορεί να είναι μόλις 23 ετών, όμως έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο: να επισκεφθεί κάθε χώρα στον κόσμο. Μέσα από τα ταξίδια του έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, όπου μοιράζεται εμπειρίες και εντυπώσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μιλώντας στη Daily Mail, αποκάλυψε ποιους προορισμούς θεωρεί «υπερεκτιμημένους». Ανάμεσα σε αυτούς ανέφερε την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τις Μαλδίβες, τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, καθώς και αρκετά νησιά της Καραϊβικής. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μέρη που είναι έντονα τουριστικά και συχνά δεν προσφέρουν πολλά πέρα από όμορφες παραλίες.

Μάλιστα, χαρακτήρισε συνολικά την Καραϊβική «υπερεκτιμημένη», ενώ ξεχώρισε την Αίγυπτο ως τον πιο «ενοχλητικό» προορισμό για τουρίστες, σύμφωνα με τη δική του εμπειρία.

Από την άλλη πλευρά, στάθηκε σε χώρες που θεωρεί «υποτιμημένες», όπως το Ουζμπεκιστάν, τη Μιανμάρ, αλλά και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όπως λέει, οι προορισμοί που συχνά «αγνοούνται» είναι τελικά πιο ενδιαφέροντες και πιο οικονομικοί.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Μπουτάν και τη Μιανμάρ, τα οποία χαρακτήρισε από τις πιο όμορφες αλλά και λιγότερο γνωστές χώρες στον κόσμο.

Οι απόψεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να διαφωνούν ιδιαίτερα με την κριτική του για την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι πιθανόν δεν επισκέφθηκε τα σωστά μέρη.

Όταν ρωτήθηκε για την πιο «επικίνδυνη» χώρα στην Ευρώπη, ανέφερε το Βέλγιο, λέγοντας ότι τη νύχτα του δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και περιγράφοντάς το ως «γκρίζο» και λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του, ο Luca Pferdmenges ανέφερε ότι θεωρεί ιδιαίτερα «επικίνδυνους» προορισμούς μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη. Παράλληλα, συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Όπως εξηγεί, στην Ευρώπη υπάρχουν «τουλάχιστον 40 άλλες χώρες που αξίζει να εξερευνήσει κανείς», δίνοντας έμφαση σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Μάλιστα, ανέφερε ότι χώρες όπως το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία παραμένουν υποτιμημένες, παρότι συγκαταλέγονται στις πιο όμορφες και οικονομικές επιλογές στην Ευρώπη.

Όταν ρωτήθηκε για τον αγαπημένο του προορισμό, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει μόνο έναν, αλλά μια λίστα από εννέα χώρες: το Μεξικό, τη Βραζιλία, το Ισραήλ, την Ισπανία, το Μπουτάν, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Πορτογαλία και την Αυστρία.

Ωστόσο, κάνει μια ξεκάθαρη εξαίρεση όταν πρόκειται για πόλεις: ξεχωρίζει τη Λισαβόνα ως την αγαπημένη του στην Ευρώπη. Σε βίντεο στο TikTok, δηλώνει ενθουσιασμένος με την ομορφιά της πόλης, σημειώνοντας ότι είναι ένας προορισμός στον οποίο επιστρέφει συχνά.

Όπως λέει, απολαμβάνει ιδιαίτερα την τοπική κουζίνα – ακόμα και σε vegan εκδοχές, όπως το παραδοσιακό pastel de nata – και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζήσει εκεί στο μέλλον. Για τον ίδιο, η Λισαβόνα συνδυάζει όλα όσα χρειάζεται μια πόλη: αισθητική, ζωντάνια και ποιότητα ζωής.