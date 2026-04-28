Τέιλορ Σουίφτ: Ομολόγησε ο άνδρας που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της μεγάλης σταρ

Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε μία από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη πριν από σχεδόν δύο χρόνια δήλωσε ένοχος καθώς ξεκίνησε η δίκη του.

Το σχέδιο ματαιώθηκε, αλλά οι αυστριακές αρχές ακύρωσαν τις τρεις εμφανίσεις της Αμερικανίδας σούπερ σταρ τον Αύγουστο του 2024. Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας, οι οποίοι είχαν πετάξει στην Αυστρία από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν μια παράσταση της περιοδείας της Eras Tour, η οποία είχε καταρρίψει ρεκόρ, ήταν συντετριμμένοι.

Τα αυστριακά μέσα Kurier και Kronen Zeitung, τα οποία επικαλείται ο Guardian, ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με το σχέδιο της συναυλίας.

Ο παρά λίγο δράστης, είναι ένας 21χρονος Αυστριακός πολίτης γνωστός μόνο ως Beran A, σύμφωνα με τους αυστριακούς κανόνες περί απορρήτου, αντιμετώπισε κατηγορίες, όπως τρομοκρατικά αδικήματα και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, και ο συνήγορός του είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδίαζε να δηλώσει ένοχος για τις περισσότερες από τις κατηγορίες. Θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ποιες ποινές φυλάκισης έως και 20 χρόνια.

Δικάζεται μαζί με τον Arda K, του οποίου το πλήρες όνομα επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Μαζί με έναν τρίτο άνδρα, σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού το 2024 στο όνομα του ISIS. Ο Beran A. και ο Arda K δεν πραγματοποίησαν ποτέ τις επιθέσεις τους.

Φέρεται να σχεδίαζε να στοχεύσει θεατές που συγκεντρώνονταν έξω από το στάδιο Ernst Happel - έως και 30.000 κάθε βράδυ, με άλλους 65.000 μέσα στον χώρο - με μαχαίρια ή αυτοσχέδια εκρηκτικά. Ο ύποπτος ήλπιζε να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», ανέφεραν οι αρχές το 2024. Οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες που τροφοδότησαν την απόφαση ακύρωσης των συναυλιών.