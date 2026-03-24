Telegraph: Nέες συμφωνίες ασφαλείας με τη Βρετανία επιδιώκει η Κύπρος μετά το χτύπημα σε βάση της RAF

Η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες βρετανικές εγγυήσεις ασφαλείας έπειτα από την επίθεση ιρανικού drone σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί, σύμφωνα με την Telegraph, ενόψει του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια μιας «μακράς» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σερ Κίρ Σταρμερ το Σάββατο, προσθέτει το ίδιο μέσο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λευκωσία επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας που προβλέπονται στη συνθήκη του 1960, με την οποία ιδρύθηκαν οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζει η Telegraph.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν αίτημα προς τη Βρετανία να παραχωρήσει τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν έδαφος της Βρετανικής Κορώνας και καλύπτουν συνολικά 99 τετραγωνικά μίλια.

Ωστόσο, η Κύπρος θα μπορούσε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και διαβούλευση σχετικά με πιθανές επιχειρήσεις, αποστολές στρατευμάτων και κινδύνους ασφαλείας, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση μη κυρίαρχων στρατιωτικών βάσεων σε ξένο έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την επίθεση με drone χαμηλής τεχνολογίας που αιφνιδίασε τις βρετανικές άμυνες και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση πολεμικών πλοίων από όλη την Ευρώπη, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με τη συνολική άμυνα του νησιού.

Χριστοδουλίδης: «Πρέπει να διεξάγουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση»

«Πρέπει να διεξάγουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων… το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το καθεστώς των βάσεων δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Οι SBA, Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων, δεν αποτέλεσαν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την κυριαρχία του επί των περιοχών αυτών όταν η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς».

«Η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή παρά τις απειλές του Ιράν», ανέφερε ακόμη του υπουργείο.

Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του 1960, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται για την κοινή άμυνα της Κύπρου.

Η Κύπρος θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν δεν καλύπτουν πλέον στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph. Η κυπριακή κυβέρνηση ανέφερε την Τρίτη ότι «έλαβε νομικές συμβουλές σχετικά με το ζήτημα των συμφωνιών του 1960», προσθέτοντας: «Το ζήτημα της ασφάλειας είναι περίπλοκο και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τη βρετανική πλευρά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε υπόσχεση στον Χριστοδουλίδη ότι οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για καμία επίθεση εναντίον του Ιράν και δήλωσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου έχει «υψίστη σημασία» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιρανική επίθεση ήταν συμβάν που ταπείνωσε τη Βρετανία, η οποία δεν διέθετε πολεμικά πλοία στην περιοχή. Επιπλέον, συνέπεσε με μια εξαιρετικά δυσμενή περίοδο για τον τουριστικό κλάδο της Κύπρου, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της και αντιπροσωπεύει έως και το ένα τέταρτο του ΑΕΠ.

Τελικά, τα γαλλικά πλοία ανέλαβαν την προστασία της Κύπρου, αφού το νησί ζήτησε βοήθεια από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.