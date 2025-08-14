Περισσότερο οικονομικά, παρά πολιτικό χαρακτήρα φαίνεται πως θα έχει η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει η Telegraph, γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία, πράγμα που δεν αποδέχεται το Κίεβο, έχει βάλει στο «τραπέζι» άλλους παράγοντες που μπορούν να δελεάσουν τον Ρώσο πρόεδρο, όπως τα σπάνια ορυκτά.

Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις του Τραμπ στον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή (15/08), έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παραχώρηση στη Μόσχα της δυνατότητας εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Αλάσκα, καθώς και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν τη ρωσική αεροπορική βιομηχανία.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους που ενημερώνουν τον Τραμπ είναι και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εξετάζει τις οικονομικές ανταλλαγές που μπορούν να προσφερθούν στη Ρωσία για να επιταχυνθεί μια συμφωνία εκεχειρίας.

Μια από τις προτάσεις αφορά την παροχή στον Πούτιν πρόσβασης σε σπάνιες γαίες που βρίσκονται στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει σήμερα η Ρωσία. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίουτης Ουκρανίας βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, και ο Πούτιν έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις του για τα πολύτιμα αυτά ορυκτά.

Μια πηγή με γνώση των προτάσεων δήλωσε στην Telegraph: «Υπάρχει ένα φάσμα κινήτρων, στο οποίο μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνιες γαίες θα μπορούσε να περιλαμβάνεται».

Τον περασμένο Μάιο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για σπάνιες γαίες με το Κίεβο, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θα πρέπει να δημιουργήσει νέες μονάδες εξόρυξης, μια διαδικασία που θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Telegraph