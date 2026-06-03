Τέλος στο θρίλερ στη Γερμανία: Παραδόθηκε ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τα παιδιά του

Τέλος στο θρίλερ με τον άνδρα ο οποίος κρατούσε όμηρους τις κόρες του αφότου πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό στη Γερμανία.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Ντόρτμουντ, με τον δράστη να παραδίδεται στις Αρχές νωρίς σήμερα, Τετάρτη (03/05), το πρωί ώρες μετά την έναρξη του περιστατικού.

Geiselnahme in Dortmund-Höchsten



Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM — Finn Hartmann (@finnhartmann05) June 2, 2026

Τα παιδιά είναι ασφαλή και μάλλον καλά, με δεδομένες τις περιστάσεις, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το συμβάν άρχισε να εκτυλίσσεται χθες το απόγευμα, όταν η αστυνομία έλαβε τηλεφωνική κλήση γυναίκας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο ύποπτος, 51 ετών, πυροβόλησε αστυνομικό προτού κλειστεί σε διαμέρισμα μαζί με τα τρία παιδιά του.

Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το αλεξίσφαιρο γιλέκο του σταμάτησε τη σφαίρα.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας και διαπραγματευτές ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση ομηριών έσπευσαν επιτόπου και συνέβαλαν να επιλυθεί η κρίση.

Η αστυνομία, που νωρίτερα έκανε λόγο για συνεχιζόμενη απειλή, έληξε τον συναγερμό και διαβεβαίωσε πως δεν διέτρεξε ποτέ κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Το κίνητρο και οι περιστάσεις του συμβάντος δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η εφημερίδα υποστήριξε πως ο άνδρας, που κατ’ αυτήν είναι υπήκοος Σερβίας, προκάλεσε «επεισόδιο» σε εστιατόριο, ότι αποπειράθηκε ληστεία, απείλησε θαμώνες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους προτού διαφύγει με αυτοκίνητο.

Κατόπιν, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν μετά την επιχειρούμενη ληστεία, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και χτύπησε τον αστυνομικό, πρόσθεσε.