Τέλος στον «Στολίσκο της Γάζας»: Το Ισραήλ απέλασε όλους τους συλληφθέντες ακτιβιστές

Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον «Στολίσκο για την Γάζα» απελάθηκαν, ανακοίνωσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ, τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους.
«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, μετά την απελευθέρωσή τους από το κέντρο κράτησης Ktziot.
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα νομικών δικαιωμάτων Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές Αρχές ότι όλα τα κρατούμενα μέλη μεταφέρονται για απέλαση.
Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon για να φύγουν αεροπορικώς από τη χώρα.
Ανέφερε, επίσης, ότι η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα φύγουν με ασφάλεια, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
