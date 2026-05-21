Μενού

Τέλος στον «Στολίσκο της Γάζας»: Το Ισραήλ απέλασε όλους τους συλληφθέντες ακτιβιστές

Το Ισραήλ ολοκλήρωσε την απέλαση όλων των ξένων ακτιβιστών του «Στολίσκου της Γάζας», τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους.

Reader symbol
Newsroom
Global Sumud Flotilla
Σκάφη του Global Sumud Flotilla | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MOHAMED MESSARA
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον «Στολίσκο για την Γάζα» απελάθηκαν, ανακοίνωσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ, τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Jazeera, το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, μετά την απελευθέρωσή τους από το κέντρο κράτησης Ktziot.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα νομικών δικαιωμάτων Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές Αρχές ότι όλα τα κρατούμενα μέλη μεταφέρονται για απέλαση.

Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ramon για να φύγουν αεροπορικώς από τη χώρα.

Ανέφερε, επίσης, ότι η νομική της ομάδα παρακολουθεί τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα φύγουν με ασφάλεια, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ