ΥΠΕΞ για Έλληνες του Global Sumud Flotilla: «Θα έχουν κάθε συνδρομή» - Πότε επαναπατρίζονται

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των συντακτών, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, γνωστοποίησε ότι οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla για τη Γάζα αναμένεται να αφιχθούν εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ του Ισραήλ.

Εκεί αναμένεται να ακολουθήσουν διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής από τις ισραηλινές αρχές. Όπως ανέφερε, η πρέσβης της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή.

ΥΠΕΞ - Global Sumud Flotilla: Το πλάνο για επαναπατρισμό

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με συγγενείς και οικείους τους.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε η κ. Ζωχιού.