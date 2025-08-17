Το τετ α τετ Τραμπ - Ζελένσκι στη σκιά της συνάντησης του Φεβρουαρίου και ο ρόλος των Ευρωπαίων

Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχουν συνοδεύουν τη Δευτέρα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για το τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να ρισκάρει μία ακόμα συνάντηση όπως εκείνη του Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το Sky News, ωστόσο, η παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας Ευρωπαίων ηγετών θα μπορούσε να αποτελεί μια προσπάθεια του Ζελένσκι να αποτρέψει την επανάληψη της περιβόητης αντιπαράθεσης στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

Τότε, Ζελένσκι, Τραμπ και Βανς είχαν προγραμματίσει να συζητήσουν μια πιθανή εκεχειρία με τη Ρωσία και μια συμφωνία για ορυκτά μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, αλλά η συνάντησή τους κατέληξε σε χάος όταν ο Βανς επέπληξε τον πρόεδρο της Ουκρανίας μπροστά στις κάμερες για ανεπαρκή ευγνωμοσύνη σχετικά με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

Ολοκλήρωσαν δε την «ενέδρα» στον Ζελένσκι χλευάζοντάς τον για το ότι δεν φορούσε κοστούμι, με τον Τραμπ να προσθέτει ότι ο Ουκρανός «δεν έχει τα χαρτιά στα χέρια του αυτή τη στιγμή».

Η καταστροφική συνάντηση έληξε με τον Ζελένσκι να φεύγει πρόωρα από τον Λευκό Οίκο. Αργότερα δήλωσε ότι η διαμάχη «δεν ήταν καλή για τις δύο πλευρές».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνοδεύουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών που θα συμμετάσχει στη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι:

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη συζήτηση «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι», προσθέτοντας ότι «αυτή και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες» θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Επίσης, αναμένεται να συμμετάσχουν ο Κίρ Σταρμερ, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Τζιόρτζια Μελόνι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Η φιλία του Στουμπ με τον Τραμπ λέγεται ότι άνθισε από τότε που οι δύο άνδρες δέθηκαν χάρη στην αγάπη τους για το γκολφ κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά στο Μαρ-α-Λάγκο τον Μάρτιο.

Ο Στουμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο κ. Trump είναι «ο μόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία», λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν».

Το κόκκινο χαλί του Τραμπ στον Πούτιν και η αντιμετώπιση του Ζελένσκι

Στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Πούτιν και άφησε ακόμη και τον Ρώσο ηγέτη να κάνει μια βόλτα μαζί του στην προεδρική λιμουζίνα, τη «The Beast».

Ο Ζελένσκι αναμένεται να λάβει μια λιγότερο θερμή υποδοχή, χωρίς κόκκινο χαλί ή αεροπορική παρέλαση, χωρίς χειροκροτήματα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News στις ΗΠΑ, Μάρθα Κέλνερ.

Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πιο επαγγελματική με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Στουμπ στο πλευρό του Ζελένσκι και η συμμετοχή τους ως μεσολαβητές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή επανάληψης της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Στουμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις βαλτικές χώρες, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σταθερών υποστηρικτών της χώρας.

Η εισβολή του 2022 ώθησε τη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. (833 μίλια) με τη Ρωσία, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια, ανατρέποντας δεκαετίες μη ευθυγράμμισης.

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Στουμπ, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη, μετά την οποία ο Φινλανδός ηγέτης έγραψε στο X: «Εξαιρετική συνάντηση με τον @Potus και Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο @ZelenskyyUA. Συμφωνία απόψεων και ενότητα.

Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη εκεχειρίας και βιώσιμης ειρήνης. Στηρίζουμε την Ουκρανία σε κάθε βήμα. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες μπορεί να είναι αποφασιστικές».

Το αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιωθεί πιθανώς αργά την Κυριακή, μετά από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «συμμαχίας των προθύμων».