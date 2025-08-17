Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακόμα, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ. Ζελένσκι με τον κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η θέση της Ελλάδας για την Ουκρανία

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Επιπλέον, σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων»

Η τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών και του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε, δήλωσε σήμερα ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε στη διάρκεια της συζήτησης ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».