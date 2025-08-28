Μενού

Τετραήμερη εργασία στην Ολλανδία vs. 13ωρο στην Ελλάδα - Ποια χώρα θα έχει αποτέλεσμα;

Στην Ολλανδία γίνεται κανονικότητα η τετραήμερη εργασία ενώ στην Ελλάδα συζητάμε για 13ωρη εργασία.

Παναγιώτα Σιδερία
13ωρη εργασία
Εργασιακό περιβάλλον | Shutterstock
Ενώ η Ολλανδία καθιερώνει την τετραήμερη εργασία ως νέα κανονικότητα, η Ελλάδα βαδίζει στον ακριβώς αντίθετο δρόμο με 13ώρη εργασία, υπό κάποιες τουλάχιστον προϋποθέσεις.

Η Ολλανδία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ευρωπαϊκής χώρας που κάνει πραγματικότητα την τετραήμερη εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο μέσος Ολλανδός εργαζόμενος εργάζεται μόλις 32 ώρες την εβδομάδα - ο χαμηλότερος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τάση της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας έχει αρχίσει να εδραιώνεται ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Όπως επισημαίνει ο Bert Colijn, οικονομολόγος της ING, «η τετραήμερη εργασία δεν είναι πλέον προνόμιο των μερικώς απασχολούμενων, αλλά μια νέα πραγματικότητα για πολλούς Ολλανδούς».

Ολλανδία: Δεν πλήττεται η οικονομία

Παρά τις λιγότερες ώρες εργασίας, η ολλανδική οικονομία δεν φαίνεται να υποφέρει. Η Ολλανδία καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ευρώπη, ενώ η παραγωγικότητα ανά ώρα παραμένει ισχυρή.

Περίπου το 82% του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας εργάζεται, ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, η χώρα αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού, με τον τομέα της εκπαίδευσης να πλήττεται ιδιαίτερα. Η ευελιξία στην εργασία δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά έχει συμβάλει στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ευημερίας και ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στον αντίποδα η Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εισάγει τη δυνατότητα για 13 ώρες εργασίας ημερησίως μέσω διπλής απασχόλησης. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «καινοτομία» την τετραήμερη εργασία, η οποία στην πράξη μεταφράζεται σε 10ωρα ωράρια - χωρίς καμία μείωση συνολικού χρόνου εργασίας.

Η ρητορική περί ευελιξίας καλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα: συμπίεση δικαιωμάτων, εντατικοποίηση της εργασίας και επιστροφή σε συνθήκες που θυμίζουν εργασιακό μεσαίωνα. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, αλλά μοιάζει να την αντιστρέφει.

Η σύγκριση Ολλανδίας–Ελλάδας αναδεικνύει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην εργασία. Η Ολλανδία επενδύει στην παραγωγικότητα και την ευημερία, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να επιλέγει την αύξηση των ωρών ως λύση για την οικονομική ανάπτυξη -με αμφίβολα αποτελέσματα.

