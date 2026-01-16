«Θα επιστρέψω στο Ιράν, στηρίξτε τους διαδηλωτές»: Tα μηνύματα του Ρεζά Παχλαβί στο διάγγελμά του

Πολλοί θεωρούν ότι η κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν είναι μια απάντηση στο κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί. Ο εξόριστος γιος του τελευταίου ιρανού σάχη κάλεσε τον κόσμο να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι είναι βέβαιος ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει – όχι αν, αλλά πότε».

Ο Ρεζά Παχλάβι, ηγέτης της αντιπολίτευσης με έδρα τις ΗΠΑ, ζήτησε «χειρουργικές» επιθέσεις εναντίον των Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, «θα διευκολύνουν το έργο μας και θα αποτρέψουν περισσότερες απώλειες ζωών».

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή την οικονομία και μετατράπηκαν σε εκκλήσεις για το τέλος της διακυβέρνησης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «εξέγερση» που υποστηρίζεται από τους εχθρούς του Ιράν.

Ρεζά Παχλαβί: Η δέσμευση για επιστροφή στο Ιράν

Ο Παχλαβί έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα στην κατακερματισμένη αντιπολίτευση του Ιράν και έχει προηγουμένως προτρέψει τους Ιρανούς να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες τους.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές έχουν αντιμετωπιστεί με θανατηφόρα βία από τις αρχές, η οποία καλύπτεται από σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, ο Παχλαβί δεσμεύτηκε να επιστρέψει στο Ιράν και παρουσίασε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου συντάγματος στη χώρα.

Ισχυρίστηκε ότι τμήματα του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην καταστολή και ότι οι ιρανικές αρχές είχαν φέρει μαχητές από ξένες πολιτοφυλακές για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες. Ερωτηθείς για τη μελλοντική ηγεσία στο Ιράν, ο Παχλαβί είπε: «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να αποφασίσει». «Προσπαθώ να τους βοηθήσω να απελευθερωθούν».

Ο Ρεζά Παχλαβί | AP Photo/Thomas Padilla

Είπε ότι υποστηρίζει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που βασίζεται στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, του διαχωρισμού θρησκείας και κράτους, των ατομικών ελευθεριών και του δικαιώματος του ιρανικού λαού να αποφασίζει για τη μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης που επιθυμεί.

Το τρέχον κύμα διαδηλώσεων ξεκίνησε μετά την απεργία των καταστηματαρχών στην Τεχεράνη λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής και της υποτίμησης του νομίσματος.

Αυτές εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα και στράφηκαν εναντίον του κληρικού κατεστημένου του Ιράν, ιδιαίτερα του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές περιλάμβαναν «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Ο Σεγέντ Αλί (Χαμενεΐ) θα ανατραπεί φέτος».

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists (HRANA), τουλάχιστον 2.453 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αναταραχών, καθώς και 14 παιδιά, 156 άτομα που συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας ή την κυβέρνηση και 14 άσχετοι πολίτες. Επιπλέον, αναφέρει ότι άλλοι 18.470 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.