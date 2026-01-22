Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε σήμερα (22/1) το πολύκροτο Συμβούλιο Ειρήνης, με φερόμενο σκοπό αρχικά να εδραιώσει την εκεχειρία στη Γάζα, θέλοντας σταδιακά να αναλάβει και ευρύτερο ρόλο, θορυβώντας άλλες δυνάμεις για τις προθέσεις του σε σχέση με τον ΟΗΕ.

Θέλοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι «μόλις συγκροτηθεί πλήρως το συμβούλιο, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη», προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα προεδρεύσει του διοικητικού συμβουλίου, κάλεσε δεκάδες άλλους παγκόσμιους ηγέτες να συμμετάσχουν, λέγοντας ότι επιθυμεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις πέρα ​​από την παραπαίουσα εκεχειρία στη Γάζα, όπως τονίζει το Reuters.

Συμβούλιο Ειρήνης: Οι «πρόθυμοι» του Ντόναλντ Τραμπ

Ενώ οι περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και μεγάλα αναδυόμενα έθνη όπως η Ινδονησία, έχουν ενταχθεί στο συμβούλιο, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δείξει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα.

Διαβάστε ακόμα: Το ηχηρό μήνυμα της Κάγια Κάλας για τις διατλαντικές σχέσεις: «Η λέξη της χρονιάς είναι το απρόβλεπτο»

Ο Τραμπ λέει ότι τα μόνιμα μέλη πρέπει να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση με μια πληρωμή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα, η οποία θα εξασφαλίζει βέβαια και πιο μακρόπνοο ρόλο στη συμμαχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η επιτροπή θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της υλοποίησης του σχεδίου για την ειρήνη στη Γάζα, αλλά ότι θα μπορούσε επίσης «να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για το τι είναι δυνατό σε άλλα μέρη του κόσμου».

Εκτός από τις ΗΠΑ, κανένα άλλο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - τα πέντε έθνη με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να ενταχθεί.

Η Ρωσία δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι μελετά την πρόταση, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ενταχθεί. Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από παγωμένα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ «για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό», ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γαλλία αρνήθηκε να συμμετάσχει. Η Βρετανία δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει προς το παρόν. Η Κίνα δεν έχει ακόμη δηλώσει εάν θα το πράξει.

Και με τη Γάζα τι γίνεται;

Η επόμενη φάση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα αφορά τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της περιοχής, η οποία έχει καταστεί ως επί το πλείστον ερείπια, λόγω των γενοκτονικών επιδρομών του Ισραήλ.

Διαβάστε ακόμα: Αλβανία, Κόσοβο και Βουλγαρία εντάσσονται στο Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ

«Εάν η Χαμάς δεν αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό θα είναι που θα εμποδίσει αυτό το σχέδιο», είπε ο Κούσνερ.

«Τις επόμενες 100 ημέρες θα συνεχίσουμε να είμαστε απλώς σκυμμένοι και επικεντρωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανθρωπιστική βοήθεια, στη στέγαση, αλλά στη συνέχεια στη δημιουργία των συνθηκών για να προχωρήσουμε.»

Σε μια ένδειξη προόδου σε εκκρεμή ζητήματα της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, Αλί Σαάθ, δήλωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, η κύρια πύλη εισόδου της Γάζας, θα ανοίξει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, έχει διαταραχθεί εδώ και μήνες, με το Ισραήλ να έχει σκοτώσει εκατοντάδες Παλαιστίνους από την ημέρα πρώτης εφαρμογής της προσχηματικής συμφωνίας.