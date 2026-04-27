Δικάζεται σήμερα ο «πιστολέρο» από το δείπνο του Τραμπ: Σκοτεινά παραμένουν τα κίνητρά του

Στο δικαστήριο αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα Δευτέρα (27/4) ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο Καλιφορνέζος δάσκαλος, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέβαλε στο δείπνο Ανταποκριτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον, και άρχισε να πυροβολεί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι ο ύποπτος της επίθεσης του Σαββάτου φέρεται να είχε στόχο να δολοφονήσει τον Τραμπ και ανώτατα στελέχη της διοίκησης, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του μέσα σε δύο χρόνια.

Ο Τραμπ, ο οποίος απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα εκδηλώσεων, ανάρτησε αργότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να δείχνουν τον ένοπλο να επιχειρεί να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου, έναν όροφο πάνω από τον χώρο όπου διεξαγόταν το δείπνο.

Νέα απόπειρα κατά Τραμπ; Τα σενάρια για τα κίνητρα του δράστη

Μετά από σύντομη ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου. Ο πρόεδρος δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες που τον δείχνουν ακινητοποιημένο στο πάτωμα του ξενοδοχείου, δεμένο με χειροπέδες.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε στο CBS ότι ο ύποπτος «δεν συνεργάζεται ενεργά» και αναμένεται να του απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον.

«Πιστεύουμε, με βάση τα πρώτα στοιχεία, ότι στόχευε μέλη της κυβέρνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο.