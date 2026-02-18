«Θέλουν να επισκιάσουν το θέμα Επστάιν»: H Ζαχάροβα «ζητά τα ρέστα» για τον Ναβάλνι

«Η Ρωσία απαιτεί από τις ευρωπαϊκές χώρες που κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε τον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι με τοξίνη βατράχου-βελάκι να παράσχουν συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία δήλωσαν το Σάββατο (14/2) ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από το σώμα του Ναβάλνι επιβεβαίωσαν την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους-βελάκια στη Νότια Αμερική και δεν βρίσκεται φυσικά στη Ρωσία. Είπαν ότι η Μόσχα είχε τα «μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» να του χορηγήσει το δηλητήριο.

«Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες στις κατηγορίες για τη Ρωσία. Ήταν καθαρά μια διακήρυξη που θα αποτελούσε την εναρκτήρια πράξη της διάσκεψης για την ασφάλεια του Μονάχου και θα επισκίαζε τα αρχεία του Επστάιν. Απαιτούμε να παραδώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό το θέμα», δήλωσε η Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου σήμερα (18/2) σύμφωνα με το Reuters.

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις ευρωπαϊκές κατηγορίες, ενώ η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του εκλιπόντος πολιτικού, δήλωσε ότι η αλήθεια για τον θάνατο του συζύγου της είχε τελικά αποκαλυφθεί