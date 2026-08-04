Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί και 72.000 οι παράτυπες εισροές – Οργιώδες παρασκήνιο

Κατά τη διάρκεια σημερινής τηλεδιάσκεψης με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, επιβεβαίωσε ότι ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων από την πρόσφατη κρίση στη Θέουτα ανέρχεται πλέον σε 75 νεκρούς, σύμφωνα με δηλώσεις του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μαρλάσκα αποκάλυψε ότι οι μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα στον ισπανικό θύλακα την περασμένη εβδομάδα άγγιξαν τους 72.000, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστραφεί στο Μαρόκο.

Ο αριθμός αυτός είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη εκτίμηση της Μαδρίτης, η οποία έκανε λόγο για 50.000 εισροές.

Παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε η ισπανική κυβέρνηση από Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Μαρλάσκα διαβεβαίωσε κατηγορηματικά σε συνέντευξη Τύπου ότι ο χώρος Σένγκεν δεν διέτρεξε ποτέ τον παραμικρό κίνδυνο καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Τέλος, το Reuters αναφέρει πως, σύμφωνα με τον κ. Νουνιές, οι υπουργοί της ΕΕ εξήραν τους χειρισμούς της Ισπανίας απέναντι στην πρωτοφανή αυτή κατάσταση. Παράλληλα, ο Γάλλος αξιωματούχος ανακοίνωσε την απόφαση της χώρας του να αυστηροποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους με την Ιταλία, σε πλήρη συντονισμό με τη Ρώμη.