Θρίλερ με τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα: Πότε αναμένεται να απελευθερωθούν από τη Χαμάς

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η αγωνία για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, αλλά και για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, καθώς αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το Reuters μεταδίδει ότι «επίκειται» η απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινήσει τη Δευτέρα, επικαλούμενο επιστολή του συντονιστή για τους ομήρους του Ισραήλ, Γκαλ Χιρς, προς τους συγγενείς των αιχμαλώτων.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε πως έχει εντοπίσει τους 20 ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγο μετά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς. «Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

«Όλα δείχνουν λοιπόν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, τις αμέσως επόμενες ώρες, θα έχουμε την απελευθέρωση των ομήρων και ήδη γνωρίζουμε ότι επικρατεί κάποια κινητικότητα και μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραλάβουν τους ομήρους και κάποια ελικόπτερα τα οποία θα βρίσκονται στο σημείο ασθενοφόρα που θα βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η απεσταλμένη του ERTNews στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου.

Η Χαμάς θα παραδώσει τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια ο Ερυθρός Σταυρός θα τους παραδώσει σε ειδική μονάδα των δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ, έτσι ώστε μετά να μετακινηθούν σε ισραηλινό έδαφος και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του Ισραήλ.

Ωστόσο, όσοι από τους ομήρους βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ως προς την υγεία τους, θα υπάρχουν ειδικά ελικόπτερα με τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νότιου Ισραήλ και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Σον Ρόκα της Μπερ Σεβά.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και 48 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα. Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει, μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών.

Πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

🚨🎗️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025